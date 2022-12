Manuel Feller. Foto: APA/AFP/JEFF PACHOUD

Val d'Isere – Marco Odermatt greift beim Riesentorlauf in Val d'Isere nach seinem dritten Saisonsieg. Der Schweizer hat die Konkurrenz im ersten Durchgang deklassiert und in 1:01,89 Minuten eine überlegene Bestzeit aufgestellt. Nur einer konnte mit dem Dominator der Disziplin ansatzweise mithalten: Manuel Feller. Der Tiroler lag als Zweiter 0,45 Sekunden zurück, während alle anderen über eine Sekunde auf den Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison verloren. So hat etwa der drittplatzierte Deutsche Alexander Schmid bereits einen Rückstand von 1,19 Sekunden.

Gelungen ist das Comeback von Stefan Brennsteiner nach einer Meniskusverletzung. Der Salzburger reihte sich knapp hinter den Norwegern Henrik Kristoffersen (+1,49) und Lucas Braathen (1,54) ein, war zeitgleich mit dem Franzosen Alexis Pinturault (1,63) vorerst Ex-aequo-Achter. Knapp dahinter rangiert Marco Schwarz (1,85) auf Platz zehn.

In der Entscheidung ab 12.30 Uhr (live ORF 1) werden mit Roland Leitinger (2,81), der nach einem Kreuzbandriss nach über einem Jahr Pause sein Comeback gab, und Patrick Feurstein (3,0) noch zwei weitere Österreicher dabei sein. Raphael Haaser (3,67) verpasste die Qualifikation für das Finale der besten 30 knapp.

Auf dem von Odermatt-Trainer Helmut Krug eng gesetzten Kurs gelang Feller bei Nebel im oberen Teil und einer durch Neuschnee unruhigen Piste eine ansehnliche Fahrt. "Ich habe versucht, dass ich die Ski nach unten fahren lasse. Das ist ganz gut gelungen", sagte der Tiroler im ORF. "Der Odi ist immer in einer eigenen Liga eigentlich." (red, APA, 10.12.2022)