Manuel Feller. Foto: APA/AFP/JEFF PACHOUD

Val d'Isere – Marco Odermatt greift beim Riesentorlauf in Val d'Isere nach seinem dritten Saisonsieg. Der Schweizer hat die Konkurrenz im ersten Durchgang deklassiert und in 1:01,89 Minuten eine überlegene Bestzeit aufgestellt. Nur einer konnte mit dem Dominator der Disziplin ansatzweise mithalten: Manuel Feller. Der Tiroler lag als Zweiter nur 0,45 Sekunden zurück, während alle anderen über eine Sekunde auf den Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison verloren. So hat etwa der drittplatzierte Deutsche Alexander Schmid bereits einen Rückstand von 1,19 Sekunden.

Gelungen ist das Comeback von Stefan Brennsteiner nach einer Meniskusverletzung. Der Salzburger reihte sich knapp hinter den Norwegern Henrik Kristoffersen (+1,49) und Lucas Braathen (1,54) ein, war zeitgleich mit dem Franzosen Alexis Pinturault (1,63) vorerst Ex-aequo-Achter. Knapp dahinter rangiert nach 30 Läufern Marco Schwarz (1,85) auf Platz zehn. (red, 10.12.2022)