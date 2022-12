In dieser Galerie: 2 Bilder Bärenstarke Fahrten von Manuel Feller in Val d'Isere. Foto: APA/AFP/JEFF PACHOUD Nur gegen Marco Odermatt war kein Kraut gewachsen. Foto: EPA/Guillaume Horcajuelo

Val d'Isere – Nach der eher enttäuschenden Auftakt-Vorstellung im Riesentorlauf in Sölden haben sich Österreichs Skirennläufer in dieser Disziplin stark verbessert gezeigt. Am Samstag war Manuel Feller in Val d'Isere bei schwierigen Verhältnissen Zweiter, Stefan Brennsteiner und Marco Schwarz kamen als Siebenter und Achter ebenfalls in die Top Ten. Eine Machtdemonstration lieferte einmal mehr Marco Odermatt. Der Schweizer deklassierte die Konkurrenz, setzte sich in 2:03,62 Minuten um 1,4 Sekunden vor Feller und 2,05 vor dem Slowenen Zan Kranjec durch.

Odermatt ist nun in zehn Weltcup-Riesentorläufen in Folge auf das Podest gefahren, sieben davon hat er gewonnen. Seine Spitzenposition im Gesamtweltcup festigte er, zumal Herausforderer Aleksander Aamodt Kilde das Technik-Wochenende in Frankreich auslässt. Der Titelverteidiger liegt nun 140 Punkte vor dem Norweger, der sich aktuell auf das nächstwöchige Mammutprogramm in Südtirol vorbereitet, wo fünf Rennen in fünf Tagen warten. (APA, red, 10.12.2022)

Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Männer am Samstag in Val d'Isere

Ergebnis:

1. Marco Odermatt (SUI) 2:03,62

2. Manuel Feller (AUT) 2:05,02 +1,40

3. Zan Kranjec (SLO) 2:05,67 +2,05

4. Atle Lie McGrath (NOR) 2:05,70 +2,08

5. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:05,88 +2,26

6. Alexander Schmid (GER) 2:05,93 +2,31

7. Stefan Brennsteiner (AUT) 2:06,04 +2,42

8. Marco Schwarz (AUT) 2:06,25 +2,63

9. Lucas Braathen (NOR) 2:06,29 +2,67

10. Loic Meillard (SUI) 2:06,57 +2,95

11. Alexis Pinturault (FRA) 2:06,67 +3,05

12. Filippo della Vite (ITA) 2:07,12 +3,50

13. Simon Maurberger (ITA) 2:07,20 +3,58

14. Thomas Tumler (SUI) 2:07,24 +3,62

15. Erik Read (CAN) 2:07,35 +3,73

16. River Radamus (USA) 2:07,45 +3,83

17. Fadri Janutin (SUI) 2:07,49 +3,87

18. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 2:07,62 +4,00

19. Brian McLaughlin (USA) 2:07,71 +4,09

. Livio Simonet (SUI) 2:07,71 +4,09

21. Patrick Feurstein (AUT) 2:07,81 +4,19

. Gino Caviezel (SUI) 2:07,81 +4,19

23. Mathieu Faivre (FRA) 2:08,12 +4,50

24. Giovanni Borsotti (ITA) 2:08,14 +4,52

25. Semyel Bissig (SUI) 2:08,27 +4,65

26. Trevor Philp (CAN) 2:08,45 +4,83

27. Roland Leitinger (AUT) 2:10,01 +6,39

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Luca de Aliprandini (ITA), Tommy Ford (USA), Rasmus Windingstad (NOR), Cyprien Sarrazin (FRA), Linus Straßer (GER)

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Justin Murisier (SUI), Sam Maes (BEL), Fabian Wilkens Solheim (NOR)

2. Durchgang:

1. Marco Odermatt (SUI) 1:01,73

2. Zan Kranjec (SLO) 1:01,91 +0,18

3. Simon Maurberger (ITA) 1:02,01 +0,28

4. Thomas Tumler (SUI) 1:02,06 +0,33

5. Erik Read (CAN) 1:02,46 +0,73

6. Atle Lie McGrath (NOR) 1:02,49 +0,76

7. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:02,50 +0,77

8. Marco Schwarz (AUT) 1:02,51 +0,78

9. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:02,52 +0,79

. River Radamus (USA) 1:02,52 +0,79

11. Filippo della Vite (ITA) 1:02,53 +0,80

12. Manuel Feller (AUT) 1:02,68 +0,95

13. Gino Caviezel (SUI) 1:02,71 +0,98

14. Alexander Schmid (GER) 1:02,85 +1,12

15. Lucas Braathen (NOR) 1:02,86 +1,13

weiter:

16. Patrick Feurstein (AUT) 1:02,92 +1,19

27. Roland Leitinger (AUT) 1:05,31 +3,58

1. Durchgang:

1. Marco Odermatt (SUI) 1:01,89

2. Manuel Feller (AUT) 1:02,34 +0,45

3. Alexander Schmid (GER) 1:03,08 +1,19

4. Atle Lie McGrath (NOR) 1:03,21 +1,32

5. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:03,38 +1,49

. Loic Meillard (SUI) 1:03,38 +1,49

7. Lucas Braathen (NOR) 1:03,43 +1,54

8. Alexis Pinturault (FRA) 1:03,52 +1,63

. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:03,52 +1,63

10. Marco Schwarz (AUT) 1:03,74 +1,85

11. Zan Kranjec (SLO) 1:03,76 +1,87

12. Justin Murisier (SUI) 1:03,96 +2,07

13. Brian McLaughlin (USA) 1:04,09 +2,20

14. Sam Maes (BEL) 1:04,25 +2,36

15. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:04,31 +2,42

weiter:

20. Roland Leitinger (AUT) 1:04,70 +2,81

22. Patrick Feurstein (AUT) 1:04,89 +3,00

Nicht qualifiziert für 2. Durchgang:

33. Raphael Haaser (AUT) 1:05,56 +3,67

36. Lukas Feurstein (AUT) 1:05,88 +3,99

45. Dominik Raschner (AUT) 1:06,85 +4,96