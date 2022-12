280 Räum- und Streufahrzeuge sowie 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in der Hauptstadt bereit. Am Sonntag soll Schnee fallen und liegen bleiben

Wien im Winterkleid. Foto: Imago / Volker Preußer

Wien – Laut Wetterprognose soll am Sonntag in Wien Schnee fallen und auch liegen bleiben. Die Magistratsabteilung 48 sei dafür gerüstet, heiß es in einer Aussendung der Stadt. 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Winterdienstes sowie 280 (eigene und private) Räum- und Streufahrzeuge stehen bereit.

Große Lkw mit Pflug und Soletank kümmern sich bei Bedarf um die Haupt- und Nebenstraßen. Kleinere Traktoren betreuen Radwege, sodass auch dieser Verkehr weiterläuft, betonte Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). "Wir sind nicht überall zugleich, aber wir kommen überall rasch hin", versicherte Winterdienst-Leiter Andreas Kuba.

Für die Gehsteige sind die jeweiligen Anrainerinnen und Anrainer zuständig. Hier gilt rund um unversiegelte Bodenflächen, wie etwa bei Bäumen oder Wiesen, im Umkreis von zehn Metern ein Salzstreuverbot. (APA, 10.12.2022)