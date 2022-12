Katharina Liensberger. Foto: AP/Alessandro Trovati

Sestriere – Die ÖSV-Frauen haben mit der Entscheidung um den Sieg im Riesentorlauf von Sestriere nichts zu tun. Als beste reihte sich Franziska Gritsch auf Platz 16 mit 2,06 Sekunden Rückstand auf die Halbzeitführende Petra Vlhova aus der Slowakei ein. Auch die Rückstände von Ricarda Haaser (19./2,23) und Ramona Siebenhofer (21./+2,44) sind beträchtlich.

Vlhova verwies in 1:12,30 Minuten die Italienerin Marta Bassino um sieben Hundertstel und die Französin Tessa Worley um vier Zehntel auf die Plätze. Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin liegt als Vierte 0,44 Sekunden hinter Vlhova.

Katharina Truppe (27./2,62), Elisabeth Kappaurer (28./2,68), Katharina Liensberger (29./2,76) und Stephanie Brunner (30./2,82) hatten mit der unruhigen und selektiven Piste große Probleme, schafften aber immerhin die Qualifikation für die Entscheidung der besten 30 (13.30 Uhr, live ORF 1). (red, 10.12.2022)

Weltcup-Riesentorlauf der alpinen Ski-Frauen am Samstag in Sestriere

1. Durchgang:

1. Petra Vlhova (SVK) 1:12,30

2. Marta Bassino (ITA) 1:12,37 +0,07

3. Tessa Worley (FRA) 1:12,70 +0,40

4. Mikaela Shiffrin (USA) 1:12,74 +0,44

5. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:12,77 +0,47

6. Sara Hector (SWE) 1:12,80 +0,50

7. Federica Brignone (ITA) 1:13,26 +0,96

8. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:13,42 +1,12

9. Michelle Gisin (SUI) 1:13,52 +1,22

10. Paula Moltzan (USA) 1:13,81 +1,51

11. Valerie Grenier (CAN) 1:14,00 +1,70

12. Asja Zenere (ITA) 1:14,15 +1,85

13. Wendy Holdener (SUI) 1:14,24 +1,94

14. Camille Rast (SUI) 1:14,29 +1,99

15. Thea Louise Stjernesund (NOR) 1:14,32 +2,02

weiter:

16. Franziska Gritsch (AUT) 1:14,36 +2,06

19. Ricarda Haaser (AUT) 1:14,53 +2,23

21. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:14,74 +2,44

27. Katharina Truppe (AUT) 1:14,92 +2,62

28. Elisabeth Kappaurer (AUT) 1:14,98 +2,68

29. Katharina Liensberger (AUT) 1:15,06 +2,76

30. Stephanie Brunner (AUT) 1:15,12 +2,82

Nicht qualifiziert für 2. Durchgang:

38. Elisa Mörzinger (AUT) 1:16,00 +3,70

43. Nina Astner (AUT) 1:16,31 +4,01

46. Katharina Huber (AUT) 1:16,69 +4,39

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Magdalena Egger (AUT), Mina Fürst Holtmann (NOR), Maryna Gasienica-Daniel (POL), Melanie Meillard (SUI), Ava Sunshine (USA)