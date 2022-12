Unternehmer Wolf während einer Pause des ÖVP-Untersuchungsausschusses im April: Seine Fürsprecher sehen einen Versuch, ihn öffentlich schlecht zu machen. Foto: APA / Helmut Fohringer

Es handelt sich um eine der vielen Affären, die sich um Thomas Schmid, Ex-Generalsekretär im Finanzministerium, ranken. Im Zentrum steht der Großinvestor Siegfried Wolf, der laut Vorwurf der Justiz von der Leiterin eines Finanzamts einen Steuernachlass in der Höhe von rund 630.000 Euro gewährt bekommen haben soll. Im Gegenzug habe sich Wolf via Schmid für eine von der Beamtin gewünschte Versetzung eingesetzt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt gegen alle drei wegen Bestechung beziehungsweise Bestechlichkeit. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Doch Wolfs Anwälte drehen den Spieß um – und erheben ihrerseits einen doppelten Vorwurf. Die Vertreter des Industriellen prangern nicht nur an, dass Akten aus der WKStA an die Öffentlichkeit gespielt worden seien. Als in der Folge Ermittlungen wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses aufgenommen wurden, seien überdies entscheidende Daten gelöscht worden. Genau das, so die Kritik, hätte die WKStA verhindern müssen.

Behörden im Verdacht

Ihren Lauf nahmen die Dinge am Morgen des 20. Dezember 2021 mit einer Hausdurchsuchung bei der betroffenen Finanzbeamtin. Die Stadtzeitung "Falter" berichtete noch am selben Tag detailliert über die Causa. Weil Anwälte zu diesem Zeitpunkt noch keinen Zugriff auf die Akten gehabt hätten, schließen Wolfs Vertreter daraus, müssten die Informationen aus einer Behörde gekommen sein – wohl dem Bundesamt für Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK) oder eben der WKStA.

Die Motivation hinter solch einem Leak liege nahe, sagt Wolf-Sprecher Josef Kalina auf Nachfrage des STANDARD: "Es geht darum, jemanden in der Öffentlichkeit schlecht zu machen und als Schuldigen dastehen zu lassen."

Als Wolfs Anwälte den angeblichen Geheimnisverrat beanstandeten, legte die WKStA einen Akt an, um die Causa in der Folge an die Staatsanwaltschaft Wels zu delegieren. Die oberösterreichische Behörde beauftragte mit den Ermittlungen wiederum das BAK – was Kalina reichlich kurios findet, zumal als Täter ja auch BAK-Mitarbeiter in Frage kämen.

Gelöschte Protokolle

Was dann geschah erzürnt Wolfs Fürsprecher aber noch mehr, denn am 27. Oktober des heurigen Jahres wurde das Verfahren abgebrochen. Das BAK war zum Schluss gekommen, dass es nicht mehr herauszufinden sei, wer im Dezember vor einem Jahr auf die Daten zur Causa zugegriffen habe: Die Zugriffe auf den Speicherort der maßgeblichen Schriftstücke würden protokolliert, nach etwa drei Monaten aber wieder überschrieben. Als die Ermittlungen in die Gänge kamen, war dies offenbar schon geschehen.

Die WKStA hätte das niemals zulassen dürfen, so der Vorwurf des Wolf-Lagers: Die Beweismittel hätten sofort gesichert werden müssen. Außerdem müsse geprüft werden, ob die Daten vielleicht wieder herstellbar seien, sagt Kalina: Nun sei das Justizministerium am Zug, die Causa aufzuarbeiten.

Ins eigene Fleisch schneiden

In einer Stellungnahme an die Austria Presse Agentur (APA) weißt die WKStA die Vorwürfe zurück. Da sie die Ermittlungen zum Verrat des Amtsgeheimnisses nicht geführt habe, könne sie auch keine Schritte wie die Sicherstellung eines Protokolls unternehmen. Außerdem sei auszuschließen, dass die Infos über den Fall Wolf aus der WKStA an die Öffentlichkeit gelangt seien: Kein Staatsanwalt würde seine Ermittlungen gefährden, indem er so etwas tut.

Ähnlich argumentiert laut Ö1-"Morgenjournal" die Staatsanwaltschaft Wels. Ein Aktenleak sei aus Sicht eines Staatsanwalts widersinnig: Die Hausdurchsuchung habe sogar vorverlegt werden müssen, weil der "Falter" bereits ein paar Tage davor angerufen habe.

Der "Falter" halte sich bei Recherchen an die strafrechtlichen Bestimmungen, deponiert Chefredakteur Florian Klenk: Wolfs Vertreter hätten offenbar noch nicht alle Möglichkeiten der legalen Informationsbeschaffung durchgedacht. (Gerald John, APA, 10.12.2022)