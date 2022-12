Saisonende für Manuel Neuer. Foto: APA/AFP/PHILIP FONG

Für Manuel Neuer ist die Saison vorzeitig beendet. Der Nationaltorhüter hat sich einen Unterschenkelbruch zugezogen und wurde bereits operiert.

München – Manuel Neuer reckt im Krankenhaus-Bett den linken Daumen nach oben, sein rechtes Bein ist dick verbunden. Die Nachricht des DFB-Nationaltorhüters zu dem Bild bei Instagram ist ein Schock. Der Kapitän des deutschen Rekordmeisters Bayern München hat sich beim Skitourengehen einen Unterschenkelbruch zugezogen und fällt für den Rest der Saison aus.

"Vielen Dank an das Ärzte-Team! Es schmerzt allerdings, dass die aktuelle Saison für mich beendet ist", schrieb der 36-Jährige nach der gelungenen Operation. Sein Trainer Julian Nagelsmann amüsierte sich zeitgleich auf der Tribüne beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen. Die Münchner müssen bei ihrer Triple-Jagd nun auf Sven Ulreich (34) setzen.

"Die Nachricht von Manuels Verletzung hat uns alle schockiert. Wir werden ihm zur Seite stehen und ihn auf seinem Weg zu seinem Comeback begleiten. Er wird auch diese schwere Verletzung meistern und so stark wie zuvor auf den Platz zurückkehren", sagte der Münchner Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn. Sportvorstand Hasan Salihamidzic ergänzte: "Dass Manuel so einen Unfall hatte, ist fürchterlich, und natürlich sind alle unsere Gedanken bei ihm. Er ist eine starke Persönlichkeit und wird zurückkommen."

Psycho-Hygiene

Neuer wollte nach verkorksten WM in Katar beim Skitourengehen "den Kopf freibekommen". Der DFB-Kapitän ließ beim Vorrunden-Fiasko in der Wüste die gewohnte Souveränität vermissen. Zwölf Schüsse bekam der Weltmeister von 2014 in den drei Gruppenspielen gegen Japan, Spanien und Costa Rica aufs Tor – fünf waren drin, bei drei sah er nicht gut aus. "Er hat Fehler gemacht, die man von ihm nicht kennt", lautete das Urteil von Lothar Matthäus.

Der deutsche Rekordnationalspieler und Stefan Effenberg forderten einen offenen Konkurrenzkampf im Tor der Nationalmannschaft. Bei den beiden Länderspielen im März wird Bundestrainer Hansi Flick nun auf seine Nummer zwei Marc-Andre ter Stegen setzen, dahinter lauert Kevin Trapp auf seine Chance. "Das ist eine ganz bittere Nachricht zum Jahresende. Wir sind froh, dass die Operation gut verlaufen ist und wünschen Manu eine gute und schnelle Genesung. Das ist aktuell das Wichtigste", äußerte Flick.

Neuer, der in Katar mit nun 19 Spielen zum WM-Rekordtorhüter avancierte, hatte einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen. Sein Körper zeigt jedoch immer wieder Abnutzungserscheinungen. Vor der WM 2018 war es der Mittelfuß, diesmal die Schulter. Er wirkte beide Male trotz gegenteiliger Beteuerungen nicht hundertprozentig fit. "Solange ich eingeladen werde und meine Leistung zeige, kann ich das ausschließen", sagte Neuer über einen möglichen Rücktritt.

Sein Vertrag in München läuft noch bis 2024. Die Bosse signalisierten zuletzt, dass sie ihn verlängern wollen. Doch jetzt ist erstmal sein Vertreter gefragt.

Die große Bewährungsprobe wartet auf Ulreich, der Neuer schon vor der WM wochenlang ersetzte, im Achtelfinale der Champions League in den Spielen gegen Paris St. Germain. (sid, 10.12.2022)