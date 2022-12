In der Affäre um eine Abfrage von Finanzamtsdaten über den SPÖ-Wahlkampfberater Silberstein hat sich der Verdacht gegen den ehemaligen Kanzler-Vertrauten nicht erhärtet

Im Gefolge von Sebastian Kurz: Johannes Frischmann (vorletzter in der Reihe) erreicht bei seiner Verteidigung einen Teilerfolg. Foto: APA / Roland Schlager

Er gilt der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) als einer der Akteure in der Causa Prima: Johannes Frischmann, einst Sprecher von Bundeskanzler Sebastian Kurz sowie des Finanzministeriums, ist Beschuldigter in der zentralen Affäre um ÖVP-Machenschaften. Auf Kosten des Ministeriums sollen in der Zeitung "Österreich" manipulierte Umfragen veröffentlicht worden sein, um Kurz gut dastehen zu lassen – natürlich gilt auch hier die Unschuldsvermutung.

Doch in einem anderen Fall ist Frischmann aus dem Schneider. Wie die WKStA der "Tiroler Tageszeitung" bestätigte, wurden die gegen ihn geführten Ermittlungen in der Causa Silberstein eingestellt.

Schnüffeln nach Munition

Es geht dabei um den Wahlkampfberater Tal Silberstein, der im Nationalratswahlkampf 2017 im Dienste der SPÖ Dirty Campaigning betrieben hatte. Nachdem dieser in einem anderen Zusammenhang in Israel verhaftet wurde, war die ÖVP offenbar auf Suche nach Wahlkampfmunition – was zur Nachfrage im Finanzministerium führte, ob die Finanzbehörde gegen Silberstein ermittle. Frischmann galt als Verdächtiger, es ging um Missbrauch der Amtsgewalt und Verletzung des Amtsgeheimnisses.

Doch Ex-Generalsekretär Thomas Schmid, der durch Kooperation mit der Behörde den Kronzeugenstatus zu erlangen hofft, habe bei seiner Einvernahme ausgesagt, die Informationen über die Silberstein-Abfrage "unaufgefordert" an Frischmann weitergegeben zu haben, berichtet die "TT" und zitiert die Begründung der WKStA: "Neben den explizit entlastenden Angaben des ansonsten auch dazu vollumfänglich geständigen Schmid ergeben sich auch aus der Auswertung der Chatnachrichten (...) keine (...) Belastungen gegen Frischmann. " Der Taverdacht habe sich somit nicht erhärtet. (jo, 10.12.2022)