Der nächste Teil der "Twitter Files" legt offen, dass das Netzwerk über eine Reihe an Instrumenten zur Einschränkung der Reichweite von Nutzern verfügt. Foto: DER STANDARD/Pichler/Stable Diffusion

Vor einer Woche wurden die ersten Ergebnisse der Auswertung der "Twitter Files" offen gelegt. Dabei geht es um Durchsicht durch interne Dokumente des sozialen Netzwerks – und für Neo-Chef Elon Musk um den Nachweis der Parteilichkeit, den er diesem vor der Übernahme immer wieder unterstellt hatte. Der erste Bericht – veröffentlicht von Matt Taibbi – unterstützte diese Erzählung nicht, zeigte aber auf, dass es beiden US-Großparteien möglich war, auf schnellem Weg Wünsche bei Twitters Moderationsteam zu deponieren. Ein Nachweis dafür, dass diese stets oder einseitig erfüllt wurden, wurde nicht erbracht.

Am Freitgabend mitteleuropäischer Zeit folgte Teil 2, den die Journalistin Bari Weiss ("The Free Press", vormals als "Common Sense" firmierend) gemäß einer Vereinbarung mit Twitter in Form von Tweets veröffentlichte. Dieser zeigt anhand mehrerer Beispiele, dass das Moderationsteam die Sichtbarkeit der Nachrichten von Konten über ein granulares System einschränken konnte. Dies ist insbesondere heikel, weil damit auch Einschränkungen im Stile eines "Shadowban" umsetzbar waren.

Hinweis: Dieser Text befasst sich ausschließlich mit dem Twitter-Thread von Bari Weiss. Einige Stunden danach veröffentlichte Taibbi weitere "Twitter Files", die sich um die Sperre des Accounts von Donald Trump drehen.

Unsichtbarkeit statt Sperre

Aber was versteht man unter einem "Shadowban"? Der nicht präzise definierte Begriff ist unter anderem bekannt aus der Zeit, in der klassische Foren noch eine zentrale Rolle im Netzdiskurs spielten. Mittels "Schattenbann" konnten Moderatoren Nutzer faktisch sperren, ohne den Account tatsächlich stillzulegen.

Aus der Sicht der Betroffenen war das Posten von Nachrichten weiter möglich, sichtbar waren ihre Botschaften aber nur für sie selbst oder direkt mit ihnen vernetzten Nutzern. In Diskussion ist ein solches Vorgehen vor allem deswegen, weil die Gebannten nicht darüber informiert werden und diese Form der Sperre ihnen auch nicht unmittelbar auffällt.

Beispiele

Twitter hat hier eine Reihe von Möglichkeiten geschaffen. Ihren Einsatz zeigt Weiss anhand des Stanford-Mediziners und Covid-Lockdown-Gegners Jay Bhattacharya, des rechten Talkshow-Gastgebers Dan Bongino sowie des rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk. Beschrieben werden verschiedene Einschränkungen der Reichweite. "Trends Blacklist" verhindert laut Weiss, dass Tweets einer Person in der Twitter-Trendliste aufscheinen.

Die "Search Blacklist" hingegen dürfte Botschaften namensgemäß bei Sucheregebnissen ausschließen. Zu sehen ist auch ein Filter namens "Do Not Amplify", der ebenfalls die Reichweite verringert. Eine Beschreibung zu dessen genauerer Funktion fehlt jedoch.

In einem Blogeintrag aus dem Juli 2018 schreiben Vijaya Gadde, damals Chefin der "Legal, Policy and Trust"-Abteilung sowie Kayvon Beykpour, damals Twitters Produktchef, dass man kein "Shadowbanning" betreibe, insbesondere nicht auf ideologischer Basis. Diese Aussage ist zumindest fragwürdig, da durch die Kombination der möglichen Einschränkungen durchaus ein Zustand hergestellt werden kann, der sich als "Schattenbann" interpretieren lässt.

Kein Geheimnis

Was Weiss allerdings nicht erwähnt ist, dass in diesem Blogpost durchaus auf solche Einschränkungsmöglichkeiten eingegangen wird. So steht dort etwa: "Sie können immer die Tweets von Accounts sehen, denen Sie folgen – aber womöglich musst du mehr Aufwand betreiben, um sie zu finden, etwa ihr Profil direkt aufrufen." Und weiter: "Wir reihen Tweets und Suchresultate. Wir tun das, weil Twitter am nützlichsten ist, wenn es direkt relevant ist."

Das Modell für dieses Ranking ziehe zahlreiche Faktoren in Betracht, dabei müsse man auch "böswillige Akteure" berücksichtigen, die den Diskurs manipulieren oder entgleisen lassen wollen, indem man deren Tweets nach hinten reihe. Zur Feststellung, ob man jemanden als "böswillig" einstufe, wird der Account auf grundlegende Authenzitätsmerkmale und Aktivitäten – etwa, wem man folgt oder retweetet – und Interaktionen mit anderen Usern analysiert.

Twitter selbst spricht bei den genannten Einschränkungen auch nicht von "Shadowbans", sondern von "Visibility Filtering", berichtet die Journalistin unter Berufung auf Mitarbeiter in höheren Unternehmensebenen. Einer davon wird so zitiert: "Stellen sie sich Visibility Filtern als eine Möglichkeit für uns vor, das was die Nutzer sehen auf verschiedenen Ebenen zu unterdrücken. Es ist ein sehr mächtiges Werkzeug."

Hochrangiges Spezialteam für politisch Heikles

Laut einem Techniker des Unternehmens sei die Reichweite von Inhalten recht umfassend geregelt worden. Beim verantwortlichen "Strategic Response Team – Global Escalation Team" ("SRT-GET") wären täglich bis zu 200 "Fälle" eingegangen. Weiss erzählt auch von internen Nachrichten, unter anderem vom einstigen Sicherheitschef Yoel Roth, der sich für den Ausbau granularer Einschränkungsmöglichkeiten stark machte, da man davon ausgehe, dass die Reichweite problematischer Inhalte mehr Schaden verursache, als der Inhalt selber und man versuche, Postings nicht zu löschen. Zudem würden die Richtlinien in Ermangelung solcher Möglichkeiten immer wieder nur unvollständig durchgesetzt.

Über den offiziellen Moderationstrukturen von Twitter, die gemäß den Richtlinien des Unternehmens operiert haben, soll es aber noch eine geheime Ebene gegeben haben. Diese trug den Namen "Site Integrity Policy, Policy Escalation Support", kurz "SIP-PES". Diese habe die Entscheidungen in Bezug auf politisch besonders heiklen Fällen getroffen. Laut den Informanten bestand diese Gruppe etwa aus Gadde, Roth, den jeweiligen CEOS – etwa Jack Dorsey und Parag Agrawal – und anderen.

Kontroverse um "Libs of Tiktok"

Beschrieben wird der Umgang mit dem Konto "Libs of Tiktok", der in der "Trends Blacklist" stand und für Moderatoren mit dem einem deutlich sichtbaren Vermerk "Keine Maßnahmen vornehmen, ohne vorher SIP-PES zu konsultieren" gekennzeichnet war. Zumindest intern dürfte die Existenz von SIP-PES also eher kein Geheimnis gewesen sein.

Der Account postet rechtsextreme und LGBTQI-feindliche Inhalte und war nach Angabe der Betreiberin Chaya Raichik alleine 2022 sechs Mal temporär gesperrt worden. Nach dem siebten Mal wurde in einem Bericht festgestellt, dass der Account zwar nicht direkt gegen die Hassrede-Richtlinien verstoße ("hateful conduct"), aber immer wieder auf Mitglieder oder Unterstützer der LGBTQI-Community losgehe.

Dazu fördere "Libs of Tiktok" auch Online-Hasskampagnen gegen Spitäler und medizinische Einrichtungen, in dem behauptet werde, dass Transgender-Gesundheitsversorgung mit Kindesmissbrauch oder Grooming (Kontaktanbahnung von Erwachsenen mit Minderjährigen für sexuellen Missbrauch) gleichzusetzen sei.

Gleichzeitig wäre aber nichts passiert, als Raichiks Adresse auf Twitter veröffentlicht worden sei. Auf ihre Meldung des Tweets habe die Nutzerin die Standard-Rückmeldung erhalten, dass kein Verstoß gegen die Richtlinien festgestellt worden sei.

Auch Musk für Reichweitenbeschränkungen

Die "Smoking Gun" hinsichtlich angeblich einseitiger Regelanwendung scheint auch die zweite Tranche der "Twitter Files" nicht zu enthalten. Die zur Demonstration der Moderationsmöglichkeiten gewählten Beispiele betreffen zwar rechte und konservative Konten, aber angesichts von allein bis zu 200 täglichen Fällen für die SRT-GET-Abteilung ist das keine repräsentative Zahl. Auch Bari Weiss selbst vermeidet – entgegen Musks Darstellung – einen direkten Vorwurf der Parteilichkeit.

Zudem ist die Übernahme des Chefsessels durch Elon Musk kein Garant, dass es künftig keine Reichweitenbeschränkungen mehr geben wird. Im Gegenteil, im Prinzip wiederholte er Mitte November noch das, was bereits im Blogeintrag aus 2018 zu lesen ist. "Die neue Twitter-Policy ist Meinungsfreiheit, aber nicht Reichweitenfreiheit. Negative/hasserfüllte Tweets werden maximal abgestuft und demonetarisiert, sodass Twitter auch nicht daran verdient", schrieb der Neo-CEO. "Man wird diese Tweets auch nicht finden, wenn man nicht gezielt danach sucht, so wie auch im Rest des Internets."

Schon die erste "Twitter Files"-Veröffentlichung sorgte auch für eine Transparenz-Debatte. Twitter-Gründer und Musks Vorgänger am Chefsessel, Jack Dorsey, rief Musk dazu auf, im Sinne der Transparenz den ganzen Datenbestand zu veröffentlichen, statt stückweise und in gefilterter Form – inklusive aller Diskussionen um aktuelle und künftige Maßnahmen bei Twitter.

In ein ähnliches Horn blies nach den neuen Veröffentlichungen auch Alex Stamos, ehemaliger Sicherheitschef von Facebook und Betreiber des Stanford Internet Observatory. Er forderte die "notwendige Transparenz", um Musks Vorwurf der Parteilichkeit auch "für externe Gruppen verifizierbar" zu machen. Der neue Twitter-Chef ging darauf zwar nicht ein, warf Stamos aber in seiner Antwort vor, dass er eine "Propagandaplattform" betreibe (gpi, 10.12.22)