Am Samstagnachmittag erhält der Österreicher Anton Zeilinger vom Schwedischen König in Stockholm den Physiknobelpreis

Seit Anfang Oktober ist es gewiss: Mit dem diesjährigen Physiknobelpreis wird auch der Österreicher Anton Zeilinger ausgezeichnet. Heute, am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel, ist es soweit: Zeilinger und die anderen Laureaten werden geehrt.

König Carl XVI. Gustaf wird Zeilinger voraussichtlich kurz vor 16:30 Uhr die Nobelpreis-Medaille und -Urkunde überreichen – die traditionelle Feier folgt einem strengen Protokoll. Die Zeremonie findet ab 16 Uhr im Stockholmer Konzerthaus mit rund 1.500 Gästen statt und wird per Live-Stream übertragen.

Anton Zeilinger ist emeritierter Professor der Universität Wien und am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Österreichischen Akademie der Wissenschaften tätig. Foto: Apa/Eva Manhart

Prominente Gäste

Auf der Bühne nehmen rund 90 Personen Platz: Gegenüber von König Carl XVI. Gustaf, Königin Silvia, Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel sitzen die elf diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger in der ersten Reihe – beginnend mit den Physik-Laureaten Alain Aspect, John Clauser und Anton Zeilinger, daneben die Chemie-Preisträgerinnen und -Preisträger Carolyn Bertozzi, Barry Sharpless und Morten Meldal. In der Reihe folgen Medizin-Nobelpreisträger Svante Pääbo, Literatur-Preisträgerin Annie Ernaux und schließlich die drei Laureaten des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften, Ben Bernanke, Douglas Diamond und Philip Dybvig.

Dahinter sitzen die Nobelpreisträger der vergangenen beiden Jahre, die aufgrund der Corona-Pandemie die Auszeichnung in ihren Heimatländern erhalten hatten. Sie wurden daher zur diesjährigen Verleihung eingeladen, was in der Rekordzahl von 27 Nobelpreisträgern bei der Zeremonie resultiert. Weiters finden sich Mitglieder und Vertreter der Schwedischen Akademie der Wissenschaften, des Nobelkomitees des Karolinska-Instituts, der Schwedischen Akademie sowie der Nobel-Stiftung auf der Bühne.

Trommelwirbel und Ballett

In den ersten Reihen des Publikums werden Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia Platz nehmen. Weiters die Familien der Preisträger, Mitglieder der Schwedischen Regierung und des Reichstags sowie Vertreter des Diplomatischen Korps.

Die feierliche Zeremonie beginnt mit Trommelwirbel, dem Einzug der königlichen Familie und dem schwedischen Königslied "Kungssången". Es folgt eine Rede des Vorsitzenden der Nobelstiftung, Carl-Henrik Heldin, und die Uraufführung von "Laus Canticum" der schwedischen Komponistin Andrea Tarrodi, ein Auftragswerk der Nobelstiftung zu Ehren der Nobelpreisträger der Jahre 2020 und 2021.

Die Physiker werden zuerst ihre Nobelpreise entgegennehmen, gefolgt von den Auszeichnungen für Chemie, Medizin, Literatur und Wirtschaftswissenschaften. Dabei werden die Preisträger der einzelnen Kategorien jeweils durch kurze Präsentationen vorgestellt. Dazwischen gibt es musikalische Intermezzi, gespielt vom Royal Stockholm Philharmonic Orchestra unter Emilia Hoving. Mit der schwedischen Hymne und einem Marsch aus dem Ballett von Hugo Alfven "Der verlorene Sohn" wird die Zeremonie im Konzerthaus, dessen Blumenschmuck heuer auf Nachhaltigkeit und in der Natur vorkommenden Pflanzen basiert, um etwa 17.15 Uhr enden. (trat, Apa, 10.12.2022)