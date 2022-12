Im Juni war R. Kelly zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Foto: AP/Amr Alfiky

Auf den Plattformen Spotify und Apple Music ist am Freitag ein bisher unveröffentlichtes Album des wegen Sexualdelikten inhaftierten US-Musikers R. Kelly aufgetaucht. Medienberichten zufolge handelt es sich vermutlich um eine Raubkopie. Laut dem Promi-Portal "TMZ" enthielt das Album 13 Stücke, darunter auch den 19-minütigen Titelsong "I Admit It", den der frühere R&B-Star 2018 vor seiner Inhaftierung auf dem Online-Musikdienst SoundCloud veröffentlicht hatte.

Wenige Stunden nach den ersten Berichten von "TMZ" und "Hollywood Reporter" war das Album von beiden Plattformen wieder verschwunden. Ein Vertreter von Sony Music, dem die Rechte an Kellys Musik gehören, sagte dem Magazin "Variety", das Album sei inoffiziell veröffentlicht worden – was laut "Variety" bedeutet, dass es sich um eine Raubkopie handelt.

Ex-Star hinter Gitter

Nach Angaben von Kellys Anwältin Jennifer Bonjean stehen weder der Sänger noch sein Umfeld hinter der Veröffentlichung. Vielmehr sei ihr Mandant seines "geistigen Eigentums beraubt" worden. Spotify reagierte zunächst nicht auf eine Bitte der Nachrichtenagentur AFP um eine Stellungnahme.

Der mit dem Hit "I Believe I Can Fly" zum Star gewordene Musiker war im vergangenen Juni von einem Gericht in Brooklyn wegen schwerer Sexualverbrechen zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Bei einem weiteren Prozess in Chicago wurde der 55-Jährige im September wegen Kinderpornografie schuldig gesprochen, ihm droht eine weitere lange Gefängnisstrafe. (APA, 10.12.22)