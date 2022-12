Foto: IMAGO/Terje Pedersen

Beitostölen – Die Salzburgerin Teresa Stadlober hat als Zwölfte in Beitostölen über 10 km in der klassischen Technik ihr bestes Weltcup-Saisonergebnis erreicht. Die Olympia-Dritte im Skiathlon handelte sich bei klirrender Kälte 1:03 Minuten Rückstand auf die finnische Siegerin Kerttu Niskanen ein.

Stadlober war mit dem zwölften Platz "sehr happy". "Das war ein guter Wettkampf von mir, ich konnte wirklich das gesamte Rennen lang pushen und wir hatten sehr gutes Material. Es war allerdings richtig schwer zu laufen, weil es einfach so extrem kalt war", sprach sie die Temperaturen von minus 18 Grad an. "Aber am Ende war es ein super Rennen und ich bin wirklich zufrieden."

Mika Vermeulen belegte im Männer-Rennen über ebenfalls 10 km als bester Österreicher Rang 29. Die Norweger feierten durch Paal Golberg und Didrik Tönseth einen Doppelerfolg. Rang drei ging an den Briten Andrew Musgrave. In der Mixed-Staffel am Sonntag ist der ÖSV nicht vertreten. (APA, 10.12.2022)

Langlauf-Weltcup in Beitostölen (NOR) vom Samstag:

Frauen, 10 km klassische Technik: 1. Kerttu Niskanen (FIN) 26:56,3 Min. – 2. Anne Kjersti Kalvaa (NOR) +12,7 Sek. – 3. Frida Karlsson (SWE) +16,5. Weiter: 12. Teresa Stadlober (AUT) +1:03,2 Min.

Weltcup-Gesamtstand (8 von 31 Rennen): 1. Tiri Udnes Weng (NOR) 690 Punkte – 2. Karlsson 588 – 3. Jessica Diggins (USA) 538. Weiter: 23. Stadlober 231