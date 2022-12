Nach Spanien eliminiert Marokko den nächsten Favoriten. En-Nesyri erzielte nach einem Goalie-Patzer das Siegtor. Portugal rannte danach, teils in Überzahl, vergeblich an

In dieser Galerie: 10 Bilder Yahia Attiyat Allah feiert. Foto: REUTERS/Suhaib Salem Auch der eingewechselte Cristiano Ronaldo konnte die Niederlage nicht abwenden. Foto: APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Portugals Tormann Diogo Costa kommt zu spät zum Ball. Foto: AP Photo/Martin Meissner Youssef En-Nesyri bejubelt das 1:0. Foto: REUTERS/Paul Childs Zuvor ging ein abgefälschter Schuss von Joao Felix nur knapp am Tor vorbei. Foto: APA/AFP/ODD ANDERSEN Yassine Bounou hielt in der Schlussphase den Sieg fest. Foto: APA/AFP/KARIM JAAFAR Auch Gelb-Rot gegen Cheddira änderte nichts mehr am Ausgang der Partie. Foto: APA/AFP/KARIM JAAFAR Portugiesische Verzweiflung. Foto: REUTERS/Paul Childs Erfolgstrainer Walid Regragui. Foto: AP Photo/Martin Meissner Partystimmung. Foto: APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Marokko treibt das afrikanische Fußball-Märchen in historische Dimensionen – und hat den Traum des erneut nur eingewechselten Altmeisters Cristiano Ronaldo vom WM-Titel brachial zerstört. Die Sensationsmannschaft des Turniers rang auch den früheren Europameister Portugal mit 1:0 (1:0) nieder und steht als erstes Team des Kontinents in einem WM-Halbfinale. "Wir haben Geschichte für Afrika geschrieben. Afrika ist auf der Landkarte des Fußballs", sagte Marokkos Nationaltrainer Walid Regragui voller Pathos: "Wir haben unser Kapital genutzt, wir waren ein Team, wir hatten die Mentalität."

Ein wuchtiger Kopfball von Youssef En-Nesyri (42.) entschied den Schlagabtausch mit den Südeuropäern, in der Vorschlussrunde am Mittwoch wartet mit Titelverteidiger Frankreich oder dem EM-Zweiten England in jedem Fall das nächste Schwergewicht. Nach den bisherigen Vorstellungen von Regraguis Mannschaft in Katar lässt sich getrost sagen: Na und? Fehlen wird Marokko dann allerdings Walid Cheddira, der in der wilden Abwehrschlacht der letzten Minuten Gelb-Rot sah (90.+3).

Bono im Mittelpunkt

Portugal diskutierte vor der Partie in erster Linie über Persönliches – Marokko über eine historische Mission für Afrika. "Ein ganzer Kontinent und auch große Teile der arabischen Welt stehen hinter uns", sagte Regragui. Portugal sei der Favorit, doch das sei Spanien im Achtelfinale ja auch gewesen. Die Personalien also nebenbei: Noussair Mazraoui und Nayef Aguerd fehlten verletzt, Regragui musste die Viererkette umstellen.

Marokko, das bis zum Turnier in Katar als größten WM-Erfolg das Achtelfinale 1986 (0:1 gegen Deutschland) zu Buche stehen hatte, startete bei der sechsten WM-Teilnahme mit starker Organisation und einer gehörigen Prise Mut richtig durch. Dem Gruppensieg vor Vize-Weltmeister Kroatien und dem WM-Dritten Belgien folgte in der Runde der besten 16 die Sensation gegen Ex-Weltmeister Spanien nach Elfmeterschießen, mit Torhüter Bono als großem Helden.

Der Keeper des FC Sevilla stand auch vor 44.198 Zuschauerinnen und Zuschauern im Al-Thumama-Stadion früh im Blickpunkt, als Joao Felix einen Kopfball auf die kurze Ecke platzierte (4.). Bono aber wahrte seine beeindruckende Statistik von nur einem Gegentreffer im Turnier – und das war auch noch ein Eigentor beim 2:1 gegen Kanada.

Costa segelt am Ball vorbei

Danach schlief die Begegnung ein, zumindest die rund 25.000 marokkanischen Fans auf den Rängen sorgten für einen großartigen Rahmen. Portugal hatte in Bruno Fernandes und Felix seine treibenden Kräfte, von der Dominanz des 6:1 im Achtelfinale gegen die Schweiz, als es mit Goncalo Ramos und ohne den früheren Weltfußballer und Staatsheiligen Ronaldo blendend lief, war aber wenig zu sehen.

Marokkos Führung war deswegen nicht unverdient – allerdings fiel sie glücklich: Yahya Attiat-Allah, Vertreter des verletzten Mazraoui, flankte scharf in die Mitte, En-Nesyri stieg sieben Meter vor dem Tor entschlossen hoch und profitierte von der kapitalen Fehleinschätzung des portugiesischen Schlussmanns Diogo Costa. Dem 37-jährigen Ronaldo auf der Bank entglitten die Gesichtszüge.

Portugal lahmte. Ramos hing in der Luft, Fernandes spielte viele Fehlpässe – in der 45. Minute traf der Star-Spielmacher von Manchester United allerdings auch die Latte.

Vergebliches Anrennen

Trotzdem: Ergebnis und Spielweise waren viel zu wenig aus Sicht der Portugiesen, Europameister-Trainer Fernando Santos schickte Ronaldo in der Pause zum intensiven Warmmachen. Nach 51 Minuten wurde er für Außenverteidiger Joao Cancelo eingewechselt.

Portugal riskierte alles, mit Ronaldo in seinem 196. Länderspiel (ex aequo mit Badr al-Mutawa aus Kuwait auf Platz eins) neben Ramos, der sofort eine Großchance hatte (58.). Portugal warf alles nach vorn, Marokko nahm einen fünften Spieler in die Abwehrkette und stand nur noch hinten drin. Ronaldo scheiterte in der Nachspielzeit am starken Bono. Pepe (90.+7) köpfte daneben. (sid, 10.12.2022)

Technische Daten

Fußball-WM in Katar, Viertelfinale

Marokko – Portugal 1:0 (1:0)

Doha, Al Thumama Stadium, 44.198 Zuschauer, SR Facundo Tello (ARG)

Tor: 1:0 (42.) En-Nesyri

Marokko: Bounou – Hakimi, El Yamiq, Saiss (57. Dari), Attiat-Allah – Amrabat, Ounahi, Amallah (65. Cheddira) – Ziyech (82. Aboukhlal), En-Nesyri (65. Benoun), Boufal (82. Jabrane)

Portugal: Costa – Dalot (79. Horta), Dias, Pepe, Guerreiro (51. Cancelo) – Neves (51. Ronaldo), Otavio (69. Vitinha) – B. Silva, B. Fernandes, J. Felix – Ramos (69. Leao)

Gelb-Rote Karte: Cheddira (93./wiederholtes Foulspiel)

Gelbe Karten: Dari bzw. Vitinha

Offizielle Fifa-Spielstatistik

MAROKKO – PORTUGAL 1:0 (1:0)

Schüsse: 9 bzw. 11

Schüsse aufs Tor: 3 bzw. 3

Corner: 3 bzw. 9

Abseits: 2 bzw. 2

Fouls: 9 bzw. 15

Ballbesitz: 22:60 Prozent (18 Prozent umkämpft)

Spieler des Spiels: Yassine Bounou (Marokko)