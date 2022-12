Durch den Wechsel vom parlamentarischen Regierungssystem auf ein Präsidialsystem im Jahr 2018 erlangte Erdoğan erweiterte Befugnisse. Foto: IMAGO/APAimages

Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan strebt offenbar ein weiteres Mandat an und will sich im Falle eines Wahlerfolgs am Ende seiner Amtszeit zurückziehen. Er bitte die Bevölkerung bei der Wahl im kommenden Jahr "zum letzten Mal" um ihre Unterstützung, sagte Erdoğan am Samstag bei einer Rede in der nordtürkischen Stadt Samsun. Im Anschluss an ein mögliches weiteres Mandat sei es dann an der Zeit, den Staffelstab an jüngere Politiker weiterzureichen.

Erdoğan hofft auf einen Wahlsieg seiner islamisch-konservativen AKP bei der Abstimmung im Juni. Die Regierungspartei steht angesichts einer Inflationsrate von über 84 Prozent aber unter großem Druck.

Der 68-jährige Erdoğan ist seit 2003 an der Macht, zunächst als Regierungschef und seit 2014 als Präsident. Seit 2018 verfügt er dank des Wechsels vom parlamentarischen Regierungssystem zu einem Präsidialsystem im Zuge einer Verfassungsreform über erweiterte Befugnisse. (APA, 10.12.2022)