Dina Boluarte ist die erste Präsidentin Perus. Foto: AP/Guadalupe Pardo

Lima – Die peruanische Präsidentin Dina Boluarte hat am Samstag ihr Kabinett ernannt. Der ehemalige stellvertretende Finanzminister Alex Contreras wurde zum Wirtschaftsminister und der Chemieingenieur Oscar Vera zum Energie- und Bergbauminister ernannt.

Boluarte hatte ihr Amt am Mittwoch angetreten, nachdem der ehemalige Präsident Pedro Castillo nach seinem gescheiterten Versuch, den Kongress aufzulösen, am Mittwoch des Amtes enthoben wurde. Später wurde er festgenommen.

Außerdem ernannte Boluarte den ehemaligen Staatsanwalt Pedro Angulo zum Premierminister und die Diplomatin Ana Cecilia Cervantes zur Außenministerin. Die 60-jährige Anwältin Boluarte, die Castillos Vizepräsidentin war, ist die erste Frau, die das Präsidentenamt in Peru übernommen hat. Falls es nicht zu Neuwahlen kommt, wird sie das Amt bis 2026 innehaben.

Demonstranten errichten Barrikaden

Allerdings fordern Demonstranten nun, dass das Land Neuwahlen abhält, anstatt Boluarte die Amtszeit von Castillo zu Ende führen zu lassen. Sie wollen außerdem die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Lokale Fernsehbilder zeigten Proteste in mehreren Städten und eine Blockade an der Hauptverkehrsstraße entlang der peruanischen Küste rund 300 Kilometer südlich der Hauptstadt Lima.

Verkehrsbehörden berichteten, dass sie zum Schutz der Fahrgäste den Verkehr eingeschränkt haben. Boluarte schrieb am Samstag auf Twitter, dass bei einem Zusammenstoß zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften am Freitagabend acht Menschen verletzt wurden, darunter vier Polizisten, und fügte hinzu, dass sieben Personen festgenommen wurden. "Respekt, Dialog und Toleranz sind in einer Demokratie unerlässlich", schrieb sie. Boluarte erklärte am Freitag, sie sei bereit, über vorgezogene Wahlen zu sprechen, schloss aber vorerst Verfassungsänderungen aus.(Reuters, red, 10.12.2022)