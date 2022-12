Vanessa Herzog in Calgary. Foto: EPA/TODD KOROL

Calgary – Vanessa Herzog hat beim Eisschnelllauf-Weltcup in Calgary einen österreichischen Rekord über 1.500 Meter aufgestellt. Die 27-Jährige kam am Samstag mit einer Zeit von 1:54,922 auf den 13. Platz, den Sieg holte die Japanerin Miho Takagi (1:52,548). "Es war ein sehr guter Lauf, auch wenn ich dachte, dass ich den nicht ganz durchstehe", sagte Herzog, die erstmals unter 1:55 Minuten blieb. Am Freitag hatte sie über 500 m wie zuletzt in Heerenveen den zweiten Platz belegt.

Über die längere Distanz nähert sich Herzog immer weiter der Weltspitze. "Anfang der Saison musste ich mich noch in die Topgruppe vorkämpfen, nun schwindet der Abstand nach vorne immer weiter", sagte die Olympia-Teilnehmerin. "Gerade einmal zwei Sekunden haben auf das Podium gefehlt." Am Sonntag steht für Herzog noch ein Einsatz über 1.000 Meter auf dem Programm. (APA, 10.12.2022)