Musk beschwerte sich zwischenzeitlich öffentlich über Apple. Foto: Reuters / Dado Ruvic

Der Kurznachrichten-Dienst Twitter will am Montag eine überarbeitete Version seines gebührenpflichtigen Premium-Kontos "Twitter Blue" herausbringen. Das verkündete das Unternehmen am Samstag per Tweet. Die neue Variante, die es den Abonnenten unter anderem ermöglicht, den blauen Haken zu erhalten, der ein Konto als verifiziert kennzeichnet, soll für Apple-Nutzer im App-Store 11 Dollar kosten, für alle anderen 8 Dollar.

Twitter hat sich nicht direkt dazu geäußert, warum Apple-Nutzer tiefer in die Tasche greifen sollen. Medienberichten zufolge könnte es daran liegen, dass Twitter versucht, im App-Store entstehende Gebühren an die Nutzer abzuwälzen.

Launch, Relaunch

Elon Musk, der Twitter Ende Oktober übernommen hatte, hatte sich im vergangenen Monat in einer Reihe von Tweets über Apple beschwert. Darin unter anderem über eine Gebühr, die Apple von Software-Entwicklern für In-App-Käufe verlangt. Des Weiteren darüber, dass Apple Twitter angeblich angedroht hätte, den Dienst nicht mehr über seinen App-Store anzubieten und keine Werbung mehr auf Twitter schalte. Nach einem Treffen mit Apple-Chef Tim Cook verkündete Musk inzwischen jedoch, die Missverständnisse mit Apple seien beigelegt.

Twitter hatte den neuen Dienst bereits Anfang November einführen wollen, dann aber gestoppt, weil die Zahl gefälschter Konten stark zugenommen hatte. Auch ein Relaunch am 29. November war aufgeschoben worden.

Beide Konzerne ließen die Bitte von Reuters um einen Kommentar zum Thema unbeantwortet. (APA/Reuters, 11.12.2022)