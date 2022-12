Halbzeitführung für Henrik Kristoffersen. Foto: EPA/Guillaume Horcajuelo

Val d'Isere – Im ersten Männer-Slalom des Ski-Weltcup-Winters hat sich zur Halbzeit Henrik Kristoffersen an die Spitze gesetzt. Der Norweger, der in der vergangenen Saison die kleine Kristallkugel gewonnen hatte, war am Sonntag in Val d'Isere den Hauch von 0,07 Sekunden schneller als sein Landsmann Lucas Braathen. Als bester Österreicher liegt Manuel Feller (+0,56) an der dritten Stelle. Auch Marco Schwarz befindet sich mit 0,75 Sekunden Rückstand noch gut im Rennen, rangiert an siebenter Stelle.

Feller, am Samstag Zweiter im Riesentorlauf hinter Gesamtweltcup-Leader Marco Odermatt, war mit seiner Fahrt im Mittelteil nicht zufrieden. Einmal habe er beinahe eingefädelt, berichtete der Tiroler. Der noch überschaubare Rückstand sei aber ein Zeichen, dass die Form passe.

Adrian Pertl (15./+1,51) zeigte bei seinem Comeback nach einem Jahr Pause wegen eines Kreuzbandrisses eine solide Fahrt und ließ etwa Mannschaftskollegen Fabio Gstrein (18./+1,64) hinter sich. Michael Matt (+2,35) verpasste als 34. die Qualifikation für die Entscheidung der besten 30 ab 12.30 Uhr (live ORF 1). Auch Simon Rueland (31./2,30) und Dominik Raschner (42./2,87) sind im Finale nicht dabei.

Auf der wie am Vortag unruhigen Piste gab es unter den Spitzenathleten drei Ausfälle. Der Vorarlberger Johannes Strolz fädelte ebenso ein wie der Norweger Atle Lie McGrath und Vorjahressieger Clement Noel, der Lokalmatador, dessen Heimatressort Val d'Isere ist. (APA, 11.12.2022)

Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Männer am Sonntag in Val d'Isere

1. Durchgang:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 50,08

2. Lucas Braathen (NOR) 50,15 +0,07

3. Manuel Feller (AUT) 50,64 +0,56

4. Kristoffer Jakobsen (SWE) 50,67 +0,59

5. Loic Meillard (SUI) 50,73 +0,65

6. Alexis Pinturault (FRA) 50,75 +0,67

7. Marco Schwarz (AUT) 50,83 +0,75

8. Daniel Yule (SUI) 50,90 +0,82

9. David Ryding (GBR) 51,15 +1,07

10. Albert Popow (BUL) 51,19 +1,11

11. Alex Vinatzer (ITA) 51,22 +1,14

12. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 51,36 +1,28

13. AJ Ginnis (GRE) 51,46 +1,38

14. Timon Haugan (NOR) 51,52 +1,44

15. Linus Straßer (GER) 51,59 +1,51

. Adrian Pertl (AUT) 51,59 +1,51

weiter:

18. Fabio Gstrein (AUT) 51,72 +1,64

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

31. Simon Rueland (AUT) 52,38 +2,30

34. Michael Matt (AUT) 52,43 +2,35

42. Dominik Raschner (AUT) 52,95 +2,87

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Johannes Strolz (AUT), Clement Noel (FRA), Filip Zubcic (CRO), Luca Aerni (SUI), Atle Lie McGrath (NOR)