In dieser Galerie: 3 Bilder Zweimal Zweiter in Val d'Isere: Manuel Feller. Foto: EPA/Guillaume Horcajuelo Dritter Weltcupsieg für Lucas Braathen. Foto: APA/AFP/JEFF PACHOUD Nur zur Halbzeit voran: Henrik Kristoffersen. Foto: EPA/Guillaume Horcajuelo

Val d'Isere – Im ersten Männer-Slalom des Ski-Weltcup-Winters hat sich Lucas Braathen den Sieg geholt. Der Norweger verwies am Sonntag in Val d'Isere Manuel Feller um 0,84 Sekunden auf den zweiten Platz, Dritter war der Schweizer Loic Meillard (+0,98). Für den Tiroler Feller war es der zweite Podestplatz in Frankreich binnen 24 Stunden, am Vortag war er schon im Riesentorlauf auf den zweiten Rang gefahren. Mit Marco Schwarz (+1,87) kam ein zweiter ÖSV-Athlet als Neunter in die Top Ten.

Für den 22-jährigen Braathen war der dritte Weltcuperfolg. Der Sohn eines Norwegers und einer Brasilianerin hatte davor 2020 den Riesentorlauf in Sölden und im Jänner 2022 den Slalom in Wengen gewonnen.

Vier Österreicher hatten es ins Finale geschafft. Fabio Gstrein begann die Saison mit einem zwölften Platz. Adrian Pertl fiel bei seinem Comeback nach einem Jahr Pause wegen eines Kreuzbandrisses von Halbzeitrang-Rang 15 auf 26 zurück. Michael Matt, Simon Rueland und Dominik Raschner waren im ersten Durchgang an der Qualifikationshürde gescheitert.

Auf der wie am Vortag unruhigen Piste gab es unter den Spitzenathleten auch einige Ausfälle. Der Vorarlberger Johannes Strolz fädelte im ersten Lauf ebenso ein wie der Norweger Atle Lie McGrath oder auch Vorjahressieger und Lokalmatador Clement Noel. Im zweiten Durchgang erwischte es Weltmeister Sebastian Foss Solevaag aus Norwegen und den Italiener Alex Vinatzer. (APA, red, 11.12.2022)

Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Männer am Sonntag in Val d'Isere

Ergebnis:

1. Lucas Braathen (NOR) 1:38,14

2. Manuel Feller (AUT) 1:38,98 +0,84

3. Loic Meillard (SUI) 1:39,12 +0,98

4. Kristoffer Jakobsen (SWE) 1:39,20 +1,06

5. Alexis Pinturault (FRA) 1:39,47 +1,33

6. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:39,49 +1,35

7. Daniel Yule (SUI) 1:39,51 +1,37

8. Timon Haugan (NOR) 1:39,89 +1,75

9. Marco Schwarz (AUT) 1:40,01 +1,87

10. Tobias Kastlunger (ITA) 1:40,07 +1,93

11. Albert Popow (BUL) 1:40,14 +2,00

12. Fabio Gstrein (AUT) 1:40,21 +2,07

. AJ Ginnis (GRE) 1:40,21 +2,07

14. Linus Straßer (GER) 1:40,33 +2,19

15. Ramon Zenhäusern (SUI) 1:40,36 +2,22

16. Istok Rodes (CRO) 1:40,41 +2,27

17. Tommaso Sala (ITA) 1:40,44 +2,30

18. Armand Marchant (BEL) 1:40,46 +2,32

19. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:40,53 +2,39

20. Alexander Steen Olsen (NOR) 1:40,59 +2,45

21. Anton Tremmel (GER) 1:40,72 +2,58

22. Erik Read (CAN) 1:40,92 +2,78

23. David Ryding (GBR) 1:41,02 +2,88

. Stefano Gross (ITA) 1:41,02 +2,88

25. Sebastian Holzmann (GER) 1:41,10 +2,96

26. Adrian Pertl (AUT) 1:41,11 +2,97

27. Samuel Kolega (CRO) 1:41,18 +3,04

2. Durchgang:

1. Lucas Braathen (NOR) 47,99

2. Tobias Kastlunger (ITA) 48,05

3. Armand Marchant (BEL) 48,27 +0,28

4. Manuel Feller (AUT) 48,34 +0,35

5. Timon Haugan (NOR) 48,37 +0,38

6. Alexander Steen Olsen (NOR) 48,38 +0,39

7. Loic Meillard (SUI) 48,39 +0,40

8. Fabio Gstrein (AUT) 48,49 +0,50

9. Ramon Zenhäusern (SUI) 48,53 +0,54

. Kristoffer Jakobsen (SWE) 48,53 +0,54

11. Daniel Yule (SUI) 48,61 +0,62

12. Erik Read (CAN) 48,67 +0,68

13. Tommaso Sala (ITA) 48,69 +0,70

14. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 48,70 +0,71

15. Alexis Pinturault (FRA) 48,72 +0,73

weiter:

22. Marco Schwarz (AUT) 49,18 +1,19

26. Adrian Pertl (AUT) 49,52 +1,53

Ausgeschieden im 2. Durchgang: Sebastian Foss-Solevaag (NOR), Alex Vinatzer (ITA), Tanguy Nef (SUI)

1. Durchgang:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 50,08

2. Lucas Braathen (NOR) 50,15 +0,07

3. Manuel Feller (AUT) 50,64 +0,56

4. Kristoffer Jakobsen (SWE) 50,67 +0,59

5. Loic Meillard (SUI) 50,73 +0,65

6. Alexis Pinturault (FRA) 50,75 +0,67

7. Marco Schwarz (AUT) 50,83 +0,75

8. Daniel Yule (SUI) 50,90 +0,82

9. David Ryding (GBR) 51,15 +1,07

10. Albert Popow (BUL) 51,19 +1,11

11. Alex Vinatzer (ITA) 51,22 +1,14

12. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 51,36 +1,28

13. AJ Ginnis (GRE) 51,46 +1,38

14. Timon Haugan (NOR) 51,52 +1,44

15. Linus Straßer (GER) 51,59 +1,51

. Adrian Pertl (AUT) 51,59 +1,51

weiter:

18. Fabio Gstrein (AUT) 51,72 +1,64

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert:

31. Simon Rueland (AUT) 52,38 +2,30

34. Michael Matt (AUT) 52,43 +2,35

42. Dominik Raschner (AUT) 52,95 +2,87

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Johannes Strolz (AUT), Clement Noel (FRA), Filip Zubcic (CRO), Luca Aerni (SUI), Atle Lie McGrath (NOR)

Gesamtwertung (nach 7 Rennen):

1. Marco Odermatt (SUI) 520

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 380

3. Lucas Braathen (NOR) 215

4. Matthias Mayer (AUT) 186

5. Manuel Feller (AUT) 175

6. Alexis Pinturault (FRA) 162

7. Vincent Kriechmayr (AUT) 152

8. Henrik Kristoffersen (NOR) 145

9. Daniel Hemetsberger (AUT) 142

10. Zan Kranjec (SLO) 140

Slalom Männer (1):

1. Lucas Braathen (NOR) 100

2. Manuel Feller (AUT) 80

3. Loic Meillard (SUI) 60

4. Kristoffer Jakobsen (SWE) 50

5. Alexis Pinturault (FRA) 45

6. Henrik Kristoffersen (NOR) 40

7. Daniel Yule (SUI) 36

8. Timon Haugan (NOR) 32

9. Marco Schwarz (AUT) 29

10. Tobias Kastlunger (ITA) 26



Mannschaft Männer (7):

1. Schweiz 1084

2. Norwegen 983

3. Österreich 957

4. Frankreich 487

5. Deutschland 441

6. Italien 239

7. Kanada 231

8. Slowenien 224

9. USA 189

10. Schweden 50