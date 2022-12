19.40 REPORTAGE

Re: Ofen an, wer kann? Während sich die Deutschen auf einen kalten Winter vorbereiten, wollen viele sich unabhängig machen und suchen nach Alternativen zur Gas heizung. Bis 20.15, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Die Tricks bei Weihnachtskeksen Die Doku fragt, ob die hohen Preise ihre Berechtigung haben. In eine ähnliche Richtung geht es um 21.05 bei Oh Tannenbaum: Das große Geschäft mit Weihnachten. Drei Viertel der Käufer entscheiden sich für eine Nordmanntanne – die meisten aus Samen gezogen, die im Kaukasus gepflückt werden. Bis 21.55, ORF 3

20.15 ABENTEUER

Der Tiger von Eschnapur (BRD 1958, Fritz Lang) Ein deutscher Architekt am Hof des Maharadschas von Eschnapur verliebt sich in die Auserwählte des Herrschers, eine Tempeltänzerin. Aus seiner Hollywood-Emigration kurzfristig nach Deutschland zurückgeholt, ließ sich Fritz Lang zu einem Remake des exotischen Monumentalstummfilms von Joe May überreden. Insgesamt freilich kein großer Wurf, doch ein unterhaltsames Schaustück für Liebhaber des Genres. Um 21.50 folgt die Fortsetzung Das indische Grabmal. Bis 23.30, Arte

21.10 MAGAZIN

Thema Themen: Licht ins Dunkel – das Problem mit dem Mitleid. / Abschiebung von Kindern. / Einfach machen!? – Menschen, die anpacken und helfen. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Peter Schneeberger präsentiert die Beiträge: Zur Ausstellung The Fest. Zwischen Repräsentation und Aufruhr mit Wiener Mak. / Elfriede Jelinek über den Klimawandel. Nicolas Steman inszeniert Sonne, los jetzt für das Schauspielhaus Zürich. Um 23.30 folgt eine Dokumentation über die Orte der Kindheit des Regisseurs Robert Dornhelm. Zu dessen 75. Geburtstag gratuliert der ORF mit einer Ausgabe von Aus dem Archiv und um 1.00 mit seiner Regiearbeit Der Unfisch. Bis 2.30, ORF 2

23.30 DAS BESTE KOMMT ZUM SCHLUSS

Buster Keaton: Sieben Chancen (USA 1925, Buster Keaton)

Es gibt nie den richtigen Moment, um ein Liebesgeständnis zu machen. Grandios scheitern. Bis 0.30, Arte

Buster Keaton hat sieben Chancen, um eine Frau an Land zu ziehen. Rosalind Byrne ist eher nicht interessiert. 23.20 Uhr, Arte. Foto: Metro Goldwyn Production