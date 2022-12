Doha am Abend. Foto: APA/AFP/PAUL ELLIS

Dohas Metro ist lieb gemeint, für die WM auch sehr nützlich und vielleicht sogar ein Zukunftsmodell, aber das Rückgrat des katarischen Touristentransports heißt Uber beziehungsweise Careem, ein Konkurrenzprodukt. Viele der Fahrer haben ähnliche Lebensgeschichten wie Sayed.

Er kommt aus Pakistan. Er lebt seit sieben Jahren in Katar, davor ist er zehn Jahre in Abu Dhabi gefahren. "Katar ist besser. Hier verteilt die Polizei weniger Strafen", sagt er. Sayed ist selbstständig, das Auto gehört ihm. Er erzählt, dass er jeden Tag zehn Stunden arbeitet. Freie Tage gibt es nicht. Etwa alle eineinhalb Jahre fliegt er nach Hause: drei Stunden Flug nach Peshawar, eine Nacht im Hotel, sechs Stunden Auto in seine Heimat in den Bergen. Sayed zeigt ein Foto vor einem Gebirgsbach, der Hindukusch ist wunderschön. Aber auch kalt.

Im Februar fliegt er wieder nach Hause. "Ich kann nicht mehr. Mein Vater, meine Frau und meine Schwester haben gesagt, es wird so kalt sein, ich soll noch länger bleiben, mehr Geld verdienen. Nur meine Mutter wollte, dass ich komme."

Sayed verdient zwischen 270 und 340 Euro im Monat, in sehr guten Zeiten wie nun während der WM auch mal 2000. Er teilt sich eine Wohnung mit fünf anderen Männern aus Pakistan. Was überbleibt, schickt er nach Hause. (Martin Schauhuber, 12.12.2022)