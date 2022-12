Generaldirektor der BBC: Tim Davie Foto: APA/AFP/OLI SCARFF

London – Tim Davie, er ist Generaldirektor der britischen öffentlich-rechtlichen BBC, skizzierte bei einer Rede vor der Königlichen Fernsehgesellschaft, wie und wo er die BBC 2030 sieht: Vor allem als digitale Plattform, die Briten sollen sich auf die Schließung vieler eigenständiger Kanäle und Radiosender bis 2030 vorbereiten, wird er im "Guardian" zitiert.

So könne man den Nutzerinnen und Nutzern auch mehr Auswahl und vor allem ein maßgeschneidertes Angebot liefern. Laut Davie soll das Angebot der BBC gebündelt werden, etwa in einer App, die alles – von Fernsehprogrammen bis hin zu lokalen Nachrichten – liefert. Dies könnte auch das Ende bestimmter Marken wie BBC One oder BBC Radio 4 bedeuten.

In seiner Rede appellierte er auch in Richtung Politik, die BBC mit höheren finanziellen Mitteln auszustatten. Unter Premierminister Boris Johnson wurden 2022 die Rundfunkbeiträge für zwei Jahre eingefroren. Wie berichtet wird derzeit nach einem neuen Finanzierungsmodellem gesucht. (red, 11.12.2022)