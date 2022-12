Cristiano Ronaldo (37) – Er wird sich einen Verein suchen

Ob der 37-jährige Cristiano Ronaldo den Bedeutungsverlust je verarbeitet, werden die nächsten Jahrzehnte weisen. Wie ein beinamputierter Schlosshund weinte Portugals gedemütigter Nationalheld, der irgendwann die Tormaschine CR7 war. Nach dem 0:1 gegen Marokko wurde er von den über Wochen angestauten Emotionen übermannt. Selber schuld, sagen die Kritiker, deren Zahl sich speziell in Portugal im Steigflug befindet.

Unmittelbar vor der WM hatte es Ronaldo für sinnvoll erachtet, über seinen nun ehemaligen Arbeitgeber Manchester United herzuziehen und für Unruhe im Nationalteam zu sorgen. Okay, Rekorde hat er dann trotzdem aufgestellt. Aufgrund seines Elfer-Tors gegen Ghana (3:2) ist er der erste und vermutlich letzte Fußballer, der bei fünf WM-Endrunden getroffen hat. Gegen Marokko bestritt er sein 196. Länderspiel, egalisierte den Weltrekord von Badr al-Mutawa, der nur in Kuwait eine Größe ist. Im Viertelfinale wurde Ronaldo in der 51. Minute eingewechselt, er blieb blass. Da er sich in Schweigen hüllte, sprang seine Lebensabschnittspartnerin Georgina Rodriguez in die Bresche. "Heute hat dein Freund und Trainer eine schlechte Entscheidung getroffen. Dieser Freund, für den du so viele Worte der Wertschätzung hast", schrieb sie in einer Instagram-Story. Man dürfe "den besten Spieler der Welt nicht unterschätzen, die mächtigste Waffe, die man hat".

Trainer Fernando Santos fühlte mit. "Wenn wir zwei Leute rauspicken, die sich am meisten ärgern, sind das Cristiano und ich", sagte der 68-Jährige. Doch er bereue nicht, Ronaldo nur von der Bank gebracht zu haben. Beim fulminanten 6:1 gegen die Schweiz hatte CR7 auch keine Rolle gespielt. Santos hat einen Vertrag bis 2024. "Das Wort Rücktritt kenne ich nicht." Ronaldo muss sich erst einmal einen neuen Verein suchen, ein Wechsel nach Saudi-Arabien würde das wankende Denkmal wohl zum Einsturz bringen. Es könnte bei 118 Toren für Portugal bleiben.