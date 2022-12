In Deutschland wird mit Jänner 2023 die Gaspreisbremse für Unternehmen eingeführt – Nehammer will nun Österreichs Betriebe stärken. Foto: APA/Schlager

Wien – Seit Wochen machen Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung Druck, nun hat die Regierung die Rufe der Unternehmensvertreter erhört. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) kündigte am Sonntag einen weiteren Zuschuss für Betriebe an.

Aufgrund des neuen deutschen Modells für eine Gaspreisbremse habe man hier einen Nachbesserungsbedarf – es dürfe keinen Wettbewerbsvorteil für die deutsche Industrie geben, so der Kanzler in der ORF-Pressestunde. Die Maßnahme wird gerade zwischen ÖVP und Grünen, also zwischen Finanz-, Wirtschafts- und Infrastrukturministerium, verhandelt und soll noch vor Weihnachten vorliegen.

EU-Recht erlaubt mehr

In Deutschland wird mit Jänner 2023 die Gaspreisbremse für Unternehmen eingeführt. Der Preis für eine Kilowattstunde Gas wird für Betriebe bei sieben Cent gedeckelt, und zwar für 70 Prozent des bisherigen Gasverbrauchs. Der aktuelle Marktpreis liegt bei um die 14 Cent. Unternehmen ersparen sich also einen Teil ihrer Energiekosten. Rund 30 Milliarden Euro soll die Maßnahme kosten.

In Österreich gibt es bereits ein Hilfsinstrument für Betriebe, das Energiezuschüsse für Strom wie für Gas vorsieht. Dieser Zuschuss ist erst jetzt angelaufen, die Auszahlung der Hilfen über insgesamt 1,3 Milliarden Euro hat noch gar nicht begonnen. Abgegolten wird mit den Hilfen die Preissteigerung für einen rückwirkenden Zeitraum: Februar bis Ende September 2022.

In der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer wird argumentiert, dass Österreichs Betriebe einen Wettbewerbsnachteil durch die Gaspreisbremse in Deutschland erleiden würden. Das habe damit zu tun, dass Österreichs Modell für Unternehmenshilfen sich noch auf den alten EU-Beihilferahmen beziehe. Dieser ermöglicht zum Beispiel im höchsten Fall Zuschüsse an Betriebe in Höhe von 50 Millionen Euro. Solch hohe Beihilfen sind auch nur dann erlaubt, wenn das Unternehmen bereits Verluste erwirtschaftet.

Die EU-Richtlinien für Unternehmenshilfen wurden inzwischen überarbeitet, so sind 2023 höhere Beihilfen erlaubt, und auch die sonstigen Vorgaben sind nicht mehr so streng. Das nützt Deutschland aus. Unternehmerverbände fordern hier, Österreich solle nachziehen und für 2023 ein neues Paket auflegen.

Mit oder ohne Jobgarantie?

Gegenargument: Viele Betriebe stehen in keinem Wettbewerb mit deutschen Unternehmen. Außerdem wird bereits ein neuer Rettungsschirm geplant, ohne dass erst abgewartet wird, wie der alte wirkt. Welchen Nachteil Unternehmen genau erleiden werden, bleibt auch unklar in der Debatte.

Jedenfalls liegen zwei Optionen auf dem Tisch: Die Regierung könnte den bestehenden Energiekostenzuschuss ausweiten oder tatsächlich eine Gaspreisbremse vorlegen. Letzteres galt laut Koalitionsverhandlern bis vor kurzem als eher unwahrscheinlich. In Deutschland sind hohe Beihilfen mit einer Arbeitsplatzgarantie verbunden, Wifo-Chef Gabriel Felbermayr plädierte dafür, eine solche Garantie in Österreich auch einzuführen, um zu verhindern, dass Betriebe sich in Österreich fördern lassen und dann nach Deutschland abwandern. (szi, 12.12.2022)