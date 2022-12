Eine geplante "Abzugsdemo" soll am Montagabend zum Bildungsministerium am Minoritenplatz führen

Die Aktivistinnen und Aktivisten haben den Hörsaal an der Uni Wien knapp vier Wochen lang besetzt. Foto: Heribert Corn

Wien – Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Gruppe "Erde brennt" wollen nach knapp vier Wochen am Montagabend die Besetzung des Hörsaals C1 an der Uni Wien beenden. Bei einer "Abzugsdemo" will man noch einmal "gemeinsam laut sein und die Uni und die Politik an ihre Pflichten erinnern", teilten sie auf Twitter mit.

Der Protest sei damit aber noch nicht vorbei, hieß es weiter. "Ganz im Gegenteil: Der Protest hat gerade erst begonnen." Ab 18.00 Uhr soll demonstriert werden, der Zug führt von der Uni Wien zum Bildungsministerium am Minoritenplatz. (APA, 11.12.2022)