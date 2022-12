Ein Korruptionsskandal erschüttert das EU-Parlament. Foto: AP / Jean-Francois Badias

Nach den Festnahmen im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen im Europäischen Parlament (EP) werden die Rufe nach Konsequenzen immer lauter – diese könnten nicht nur den Verdächtigen, darunter EP-Vizepräsidentin Eva Kaili, drohen, sondern auch dem mutmaßlichen Bestecherland Katar.

Die griechischen Behörden haben im Zuge des Korruptionsskandals im Europaparlament am Montag sämtliche Vermögenswerte der festgenommenen Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili eingefroren. Betroffen seien "Bankkonten, Schließfächer, Firmen und alle anderen Vermögenswerte", teilte der Leiter der griechischen Anti-Geldwäsche-Behörde, Haralambos Vourliotis, am Montag mit. Die Maßnahme gelte auch für Kailis Angehörige.

Die Griechin steht unter Verdacht, Geld kassiert zu haben, damit sie für das WM-Gastgeberland Katar Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt. So wird derzeit beispielsweise auf EU-Ebene in Erwägung gezogen, die Visaregeln für Staatsbürger von Katar zu erleichtern. Am Sonntag war sie mit drei weiteren Verdächtigen von den belgischen Behörden in Untersuchungshaft genommen worden. Ihnen werden "Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption" vorgeworfen.

VIDEO: In der Korruptionsaffäre im EU-Parlament sind die griechische Vize-Parlamentspräsidentin Eva Kaili und drei weitere Verdächtige am Sonntag in Untersuchungshaft genommen worden. DER STANDARD

Das EU-Parlament kommt am Montag in Straßburg zur ersten Plenarsitzung seit Bekanntwerden des Korruptionsskandals zusammen. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola lud die Fraktionsvorsitzenden für den Nachmittag zu einem informellen Treffen ein, bei dem es nach AFP-Informationen "um Kailis Absetzung und weitere Schritte" gehen soll.

Bereits am Samstag hatte Metsola Kaili von allen Befugnissen, Pflichten und Aufgaben als eine ihrer 14 Stellvertreterinnen und Stellvertreter suspendiert. Ob die Griechin aber offiziell als Vizepräsidentin des EU-Parlaments abgesetzt wird, ist Sache der Abgeordneten – und dort ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.

Forderung nach Konsequenzen

Diese gilt freilich als Formsache. Quer durch die Fraktionen werden indes die Rufe nach Aufklärung und harten Konsequenzen immer lauter. Die deutsche EU-Vizepräsidentin Katarina Barley, als Sozialdemokratin eine Parteifreundin Kailis, sagte der Agentur Reuters, die "sozialdemokratische EP-Fraktion hat sie bereits suspendiert und wird auch ihre Abwahl als Parlamentsvizepräsidentin beantragen".

EU-Außenbeauftragter Josep Borrell sagte am Montag vor einem Treffen der EU-Außenministerinnen und -Außenminister, dass die Nachrichten "natürlich sehr besorgniserregend" seien. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schlug am Montag vor der Presse die Bildung eines Ethikrats zur Überwachung von EU-Institutionen vor.

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni, auch er gehört der SPE an, sagte dem italienischen Fernsehsender Rai 3, dass der Fall "sehr ernst" zu sein scheine. "Wenn sich bestätigen sollte, dass jemand Geld genommen hat, um die Meinung des Europäischen Parlaments zu beeinflussen, wäre das wirklich eine der dramatischsten Korruptionsgeschichten der letzten Jahre." Der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe bei der konservativen EVP-Fraktion im EP, Daniel Caspary, forderte am Montag Aufklärung durch die europäischen Sozialisten: "Sind noch weitere Abgeordnete oder Mitarbeiter beteiligt? Wer hatte möglicherweise Kenntnis?"

Schallenberg zeigt sich abwartend

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat sich angesichts des Korruptionsskandals abwartend gezeigt. "Das wäre ein veritabler Skandal, wenn sich das bewahrheiten sollte", sagte Schallenberg am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Brüssel. "Aber wir sind Rechtsstaaten, wir sollten jetzt die Justiz arbeiten lassen, möglichst schnell hier für Aufklärung sorgen", fügte er hinzu. Ähnlich äußerte sich seine deutsche Amtskollegin Annalena Baerbock. "Das ist wirklich ein unglaublicher Vorfall. Der muss jetzt ohne Wenn und Aber aufgeklärt werden mit der vollen Härte des Gesetzes", sagte Baerbock am Montag in Brüssel laut Deutscher Presse-Agentur.

Der belgische Europaabgeordnete Marc Tarabella muss sich im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal vor einem Gremium seiner Partei, den belgischen Sozialisten, verantworten. Der Abgeordnete werde in den kommenden Tagen angehört, wie die Partei am Sonntag via Twitter mitteilte. Am Samstag hatten Ermittlerinnen und Ermittler Tarabellas Haus durchsucht, der Politiker bestreitet die Korruptionsvorwürfe.

600.000 Euro Bargeld



Am Freitag waren sechs Verdächtige von belgischen Behörden festgenommen worden. Bei der Durchsuchung von 16 Häusern seien auch 600.000 Euro Bargeld sichergestellt worden, darunter auch in Kailis Brüsseler Wohnung. Vier der Festgenommenen werden nun laut Staatsanwaltschaft mutmaßliche Korruption, Geldwäsche, Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie versuchte Einflussnahme aus dem Ausland vorgeworfen.

Als Bestätigung, dass die Beweislage gegen Kaili bei der Justiz in Belgien sehr dicht sein muss, werden im EU-Parlament die Umstände ihrer Festnahme gewertet. An sich hat die Vizepräsidentin so wie alle EU-Abgeordneten im Gastland Immunitätsstatus. Behörden müssten also um Auslieferung ansuchen, wenn sie Ermittlungen oder eine Hausdurchsuchung gegen Mandatare durchführen. Dann beschäftigt sich der Rechtsausschuss des EP mit der Sache, was aber nicht geschehen ist.

Kaili und die anderen Verdächtigen standen offenbar schon lange im Visier der Korruptionsfahnder und wurden im Zuge einer umfangreich koordinierten Abhör- und Festnahmeaktion aufgedeckt. Das Vorgehen wird von den Behörden als "Gefahr im Verzug" gewertet. Da es laut Staatsanwaltschaft um die Verfolgung einer "kriminellen Vereinigung", ging, hatten die Ermittler offenbar genug Spielraum, sie keine Immunität.

Visaliberalisierung für Katar in der Schwebe

Da sich die Hauptverdächtige Kaili vor allem lobend über Katar geäußert hatte, könnte laut belgischen Medien der Golfstaat, in dem derzeit die Fußballweltmeisterschaft stattfindet, hinter den Korruptionsvorwürfen stecken. Dessen Außenministerium wies dies allerdings scharf zurück. "Jede Verbindung der katarischen Regierung mit den berichteten Vorwürfen ist grundlos und gravierend uninformiert." Katar operiere nach den gültigen internationalen Gesetzen und Regeln.

Dennoch könnte der Vorfall Auswirkungen auf das Land haben. Denn der Innenausschuss des Parlaments hatte sich für eine Visaliberalisierung für Katar ausgesprochen. Nun gibt es aber Kritik daran. "Wenn das EP möglicherweise mit Geld von Kräften aus dem Ausland beeinflusst wurde, muss man das Verfahren im Parlament erst einmal stoppen", forderte der deutsche Unionseuropaabgeordnete Daniel Caspary. "In dieser Situation kann es natürlich keine Visaliberalisierung für Katar geben", schrieb Grünen-EP-Abgeordneter Erik Marquardt am Samstag auf Twitter. "Die geplante Abstimmung darüber wird entweder in den Innenausschuss zurücküberwiesen, um die richtigen Konsequenzen zu ziehen, oder wir stimmen als Parlament gegen die Visaliberalisierung."

Orban mit Schadenfreude

Ungarns Premier Viktor Orban nutzte indessen die Affäre für einen Seitenhieb in Richtung Union. Auf Twitter teilte Orban, gegen dessen Regierung in Brüssel seit Jahren schwerste Korruptionsvorwürfe erhoben werden, ein Meme: Zu sehen ist eine laut lachende Männerrunde, der unter anderem der frühere US-Präsident Ronald Reagan und Vize George Bush angehören. Zu dem Bild schrieb Orban: "Und dann sagten sie, das Europaparlament sei ernsthaft besorgt über die Korruption in Ungarn. Guten Morgen ans Europaparlament." (red, tom, Reuters, APA, 12.12.2022)