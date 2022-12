[Umfrage] 37 Prozent wollen wichtige Rolle für Marco Pogo

[Wirtschaft] Sturm im Bierglas: Österreichs Brauereibeschäftigte streiken

[Brüssel] Vizepräsidentin in U-Haft: Ein Korruptionsskandal der Sonderklasse im EU-Parlament

[Iran] Proteste: Zweiter Demonstrant hingerichtet

[Migration] An der Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei soll es illegale Gefängnisse geben, in denen Migrant:innen schwer misshandelt werden

[Verkehrswende] Warum viele als Öffi-Muffel enden

[Rechter Troll] Nick Fuentes, Radikal-Influencer und neuer Star junger Extremisten

[Wissenschaft] Artemis 1 ist erfolgreich im Pazifik gelandet

[Wetter] Entlang der Alpennordseite sowie im Norden und Osten wechseln Sonne und Wolken. Einzelne Schneeschauer sind hier vorwiegend im Bergland möglich, meist ist es aber schon trocken. Im Süden gibt es zunächst ein paar Nebelfelder in den Beckenlagen, tagsüber scheint dort aber die Sonne oft ungestört. Der Wind bläst vor allem im Osten noch mäßig bis lebhaft aus West. Frühtemperaturen minus 10 bis minus 2 Grad, in schneebedeckten Tälern auch bis minus 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen minus 5 bis plus 2 Grad, am wärmsten ist es im Südosten.



[Zum Tag] In Kenia ist heute Nationalfeiertag.