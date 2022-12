Die Zahl der Typ-2-Diabetes-Betroffenen steigt dramatisch. Vor allem jüngere Menschen leiden vermehrt darunter. Foto: APA/dpa/Lino Mirgeler

Diabetes ist eine der sich am schnellsten ausbreitenden Zivilisationskrankheiten. Weltweit litten vergangenes Jahr bereits 537 Millionen Menschen an der Zuckerkrankheit, 90 Prozent davon sind von Typ-2-Diabetes betroffen, den man früher Altersdiabetes nannte. Doch diese Bezeichnung ist längst nicht mehr richtig, denn die Zahl der Typ-2-Diabetes-Patientinnen und -Patienten steigt unter jungen Menschen dramatisch an, warnen jetzt chinesische Epidemiologen im "British Medical Journal" (BMJ).

"Von 1990 bis 2019 wurde ein statistisch signifikanter Anstieg der altersstandardisierten Typ-2-Diabetes-Inzidenz sowie der altersstandardisierten Rate von wegen dieser Krankheit verlorener gesunder Lebensjahre bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen weltweit beobachtet", schrieben vergangene Woche Jinchi Xie von der Abteilung für Epidemiologie der Universität Harbin in China und seine Co-Autoren.

Erworbener Diabetes versus Autoimmunkrankheit

Typ-2-Diabetes entsteht in einem längeren Prozess aus anfänglicher Insulinresistenz, schließlich kommt es zum Versagen der körpereigenen Insulinproduktion. Anders als bei Typ-1-Diabetes mit einer Autoimmunreaktion gegen die Insulin-produzierenden Betazellen in der Bauchspeicheldrüse ist bei Typ-2-Diabetes nicht von Anfang an ein Ersatz fehlenden Insulins notwendig. Ehemals betraf diese Form der Zuckerkrankheit, für die Übergewicht und Adipositas mit ungesunder Ernährung und sitzendem Lebensstil die Hauptrisikofaktoren sind, vor allem ältere Menschen.

Diese Risikofaktoren sind aber durch die Verbreitung des "westlichen Lebensstils" mittlerweile weltweit ein Problem, zunehmend auch bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Die Auswirkungen davon zeigen die Diabeteszahlen: "Die altersstandardisierte Inzidenzrate pro 100.000 Einwohner bei den 15- bis 39-Jährigen stieg von 106,34 Fällen im Jahr 1990 auf 183,36 Neuerkrankungen", schreiben die Wissenschafter.

Das macht sich auch an der Steigerung bei den durch Typ-2-Diabetes verlorenen gesunden Lebensjahren und der Mortalität um fast die Hälfte bemerkbar. Die Kombination beider Faktoren wird in Fachkreisen als DALY bezeichnet, was im Endeffekt die Krankheitslast bedeutet. Die Zahl der durch die ehemals als Altersdiabetes bezeichnete Form der Zuckerkrankheit verlorenen gesunden Lebensjahre stieg bei den 15- bis 39-Jährigen weltweit von 106,34 pro 100.000 Menschen dieser Altersgruppe Jahr auf 149,61 im Jahr 2019.

Und auch bei der Diabetes-bedingten Mortalität gab es bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen einen geringen Anstieg von 0,74 pro 100.000 und Jahr (1990) auf 0,77 pro 100.000 Menschen und Jahr (2019). Während Staaten mit niedrigem Bruttosozialprodukt und hochentwickelte Länder zum Teil unterschiedliche Trends aufweisen, trifft offenbar weltweit ein Risikofaktor alle Gesellschaften: Übergewicht beziehungsweise Adipositas. Und die Diabetes-Betroffenen werden noch mehr. Für das Jahr 2045 wird bereits mit weltweit 783 Millionen gerechnet.

Auch Schwangerschaftsdiabetes großes Problem

In diesem Zusammenhang sollten auch Schwangere, die an Schwangerschaftsdiabetes erkranken, besonders auf ihre Gesundheit achten. Denn das Problem ist mit der Geburt des Kindes oft nicht einfach vorüber. Bei betroffenen Frauen bleibt ein hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch für den Ausbruch eines Typ-2-Diabetes über viele Jahre hinweg erhalten.

Der sogenannte Gestationsdiabetes ist eine Glukosetoleranzstörung während der Schwangerschaft. Es handelt sich dabei um eine der häufigsten Schwangerschaftskomplikationen. Verschiedene aktuelle Studien weisen darauf hin, dass werdende Mütter mit schwangerschaftsbedingt erhöhten Blutzuckerwerten ein gesteigertes Risiko für spätere kardiovaskuläre Erkrankungen und auch für Typ-2-Diabetes aufweisen – auch dann, wenn sich der Blutzuckerspiegel nach der Entbindung wieder normalisiert hat.

Je älter die werdende Mutter ist, desto höher ist das Risiko für diese Komplikation. "Auswertungen des deutschen Robert-Koch-Instituts haben gezeigt, dass für Schwangere unter 20 Jahren eine Prävalenz von 2,5 Prozent, bei über 45-Jährigen hingegen von nahezu 16 Prozent besteht", erklärte Heinke Adamczewski, Sprecherin der AG Schwangerschaft der Deutschen Diabetes-Gesellschaft (DDG).

Wie sehr ein gestörter Zuckerstoffwechsel in der Schwangerschaft die spätere Gefäßgesundheit und auch das Diabetesrisiko negativ beeinflussen kann, hat der Kieler Diabetologe Helmut Kleinwechter mit konkreten Studienzahlen belegt: Demnach haben Frauen mit einem Gestationsdiabetes ein zehnfach erhöhtes Risiko, innerhalb der folgenden zehn bis 25 Jahre an Typ-2-Diabetes zu erkranken. Damit auch verbunden sei das Risiko, gleich mehrere parallel auftretende Stoffwechselprobleme (metabolisches Syndrom) zu entwickeln, die das Herz-Kreislauf-System gefährden. Dazu zählen in erster Linie Übergewicht, Bluthochdruck sowie Zucker- und Fettstoffwechselstörungen.

Deshalb sollten betroffene Frauen regelmäßig ihre Werte kontrollieren lassen. Geraten wird zu einem Untersuchungsintervall zumindest von allen zwei bis drei Jahre nach diagnostiziertem Schwangerschaftsdiabetes, speziell bei Frauen, die zum Zeitpunkt der Schwangerschaft älter als 35 Jahren waren. Das kann im Rahmen der jährlichen Vorsorgeuntersuchung passieren. (APA, kru, 12.12.2022)