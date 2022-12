Bei "Im Zentrum" wurde zum Thema Pflegenotstand und Ärztemangel diskutiert. Screenshot: tvthek.orf.at

Ein kleiner Applaus live aus dem Studio zur Signation: Diesmal gibt es Fachpublikum aus dem Pflegebereich bei Im Zentrum zur dramatischen Frage "Spitäler vor dem Kollaps?". Wir befinden uns mitten in der Infektionswelle der Atemwegserkrankungen, (über-)vollen Kinderabteilungen, stehen einem errechneten Mangel von 70.000 Pflegefachleuten bis 2030 gegenüber, aktuell bereits über 2700 gesperrten Betten und je nach Bundesland einem mehr oder minder akuten Stau in der chirurgischen und ärztlichen Versorgung.

Wohlwollen lässt sich in den Gesichtern des Publikums nicht ablesen. Eine frostige Stimmung, die Elisabeth Potzmann, Präsidentin des Pflegeverbandes, ausgiebig formuliert. Sie erinnert etwa daran, dass die Pflege in keinem ausschlaggebenden Gremium vertreten sei – Beispiel Corona-Kommission.

Es wird alles auf den Tisch geworfen, was nicht passt – das Durcheinander macht die Problematik sichtbar, vom Föderalismus über Ausbildungsdefizite, mangelnde Berufsorientierung in Schulen, fehlende Karrierepfade bis zur großen Frustration und stark verhärteten Fronten im System. Länger als drei bis sechs Jahre bleibt kaum jemand in der Pflege. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) punktet damit, dass "die alte Machokultur" weg gehöre, die Gesundheitskasse und das Ministerium agieren müssten. Minister Johannes Rauch (Grüne) fehlte krankheitsbedingt in der Runde. Patientenanwältin Michaela Wlattnig, Kinderarzt Reinhold Kerbl und ÖVP-Gesundheitslandesrat Christian Stöckl aus Salzburg mussten auf ihrer Ebene bleiben. Moderatorin Claudia Reiterer arbeitete mit Gips am Arm. Was wird jetzt schnell passieren? Am ehesten wohl mehr Zuzug aus Drittstaaten. (Karin Bauer, 12.12.2022)