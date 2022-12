Die Haubenmeise hat die Nuss geschickt zwischen die Füße geklemmt. Bon appétit! (Belichtungszeit 1/400 Sek., Blende f6.3, Lichtempfindlichkeit ISO 3200, Brennweite 600 mm am APS-C-Sensor entspricht 900 mm umgerechnet aufs Kleinbildformat) Foto: Michael Simoner

Wissen Sie, was eine Interjektion ist? Ich hab's bis soeben auch, äh, vergessen gehabt. Das ist ein Empfindungswort, so wie "oh", "mei", "hurra", "wow" oder "jö". Bei uns jöt es immer, wenn eine Haubenmeise zur Vogelfütterung kommt. Was nicht jedes Jahr der Fall ist, heuer warten wir noch auf das "Jöö, ein Haubenmeiserl!"

Das Schöne an Haubenmeisen (Lophophanes cristatus) ist: Sie sind leicht zu erkennen. Keine andere Meise hat einen so hübschen schwarz-weiß gemusterten Federschopf, der je nach Gemütslage aufgestellt oder angelegt werden kann. Auch ihr Ruf ist unverkennbar, oft genug haben wir sie schon gehört, bevor wir sie entdeckten.

Ruf: "Zizigürrr"

Mit Beschreibungen von Vogelstimmen tu ich mir generell eher ein wenig schwer. Mit "zizigürrr", wie der Ruf einer Haubenmeise in der Fachliteratur beschrieben wird, konnte ich wenig anfangen. Aber wenn man einmal weiß, wie der Ruf tatsächlich klingt, kann man "zizigürrr" zumindest nachvollziehen. Wiederkehrende Rufe aus dem Hagebuttenstrauch, über den sich im Garten viele Vögel zur Fütterung quasi anschleichen, können wir jedenfalls mittlerweile gut identifizieren.

Vogelstimmen anhören

Hilfreich können Soundsequenzen sein, wie sie online zum Beispiel hier oder hier zu finden sind. Auch Vogelstimmen-Apps (etwa von Nabu, Kosmos oder Birdnet) liefern gute Dienste, je nach App-Store sind sie (in der Basisversion) gratis, werbefinanziert oder kostenpflichtig. App-Betreiber weisen ausdrücklich darauf hin, dass Vogelstimmen am Smartphone in freier Natur immer nur leise abgespielt werden dürfen, um Vögel nicht zu irritieren.

Nüsse zwischen den Füßen

Zurück ans kalte Buffet: Wie ihre Cousinen und Cousins aus der Kohl- oder Blaumeisenfamilie schnappen sich Haubenmeisen oft eine Erdnuss und ziehen sich damit zurück. Auf einem Ast sitzend klemmen sie die Nuss zwischen die Füße und hacken drauflos. So eine Nuss ist erstaunlich schnell verputzt. Aber das kennen wir ja von Peanutsschüsserln an der Bar. (Michael Simoner, 14.12.2022)

Am kalten Buffet wählt die Haubenmeise oft die größten Brocken aus. (1/800 Sek., f6, ISO 500, 450 mm APS-C) Foto: Michael Simoner