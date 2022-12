In dieser Form championship contender: die New Orleans Pelicans mit Zion Williamson. Foto: AP Photo/Gerald Herber

Phoenix (Arizona) – Die Phoenix Suns sind in der in der National Basketball Association (NBA) außer Tritt geraten. Beim 124:129 nach Verlängerung gegen die New Orleans Pelicans kassierten die Suns bereits die vierte Niederlage in Serie und rutschten auf Rang vier der Western Conference ab, noch vor einer Woche war das Team Spitzenreiter. Ganz oben stehen inzwischen die Pelicans, die wie schon im ersten direkten Duell mit Phoenix am Freitag vor allem dank Zion Williamson die Oberhand behielten.

Der "Big Man" der Pelicans erreichte im zweiten Spiel hintereinander 35 Punkte, stellte damit seine persönliche Saisonbestmarke ein und führte sein Team zum siebenten Sieg in Folge. (APA, 12.12.2022)