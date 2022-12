Alle Jahre wieder stellt sich für viele Paare die Frage, wie und wo Weihnachten gefeiert wird. Je nachdem, wie groß die erweiterte Familie ist, kann das Fest schon mal in einen richtigen Besuchsstress ausarten.

Oma, Opa, Mama, Papa, Kinder: Feiern Sie gerne im großen Familienkreis, oder wünschen Sie sich als Paar Zeit für sich zu Weihnachten?

Eigentlich sollte Weihnachten die ruhige und besinnliche Zeit des Jahres sein, aber das kann sich ob der Begehrlichkeiten und Wünsche aller Familienmitglieder schnell ändern. Bereits der 24. Dezember lässt viel Spielraum für die Feiermodalitäten. Lädt man Eltern, Schwiegereltern, Großeltern zu sich ein? Feiert man bei ihnen? Teilt man sich als Paar überhaupt auf und zelebriert das Fest mit der eigenen Ursprungsfamilie? Und dann gibt es noch die Feiertage danach, wo beim traditionellen Essen bei der Urstrumpftante keiner fehlen darf. Also heißt es dann auch hier wieder, wer fährt wann wohin? Oder lässt man die Feiertage ganz an sich vorüber ziehen und taucht als Paar über die Feiertage einfach unter?

Hat man Kinder, kommt man wohl oder übel an den Feierlichkeiten nicht vorbei. Aber immerhin kann man dann die eigenen Traditionen etablieren und auf etwaige Wünsche der erweiterten Familie getrost pfeifen. Schließlich will man die Feiertage in der eigenen Kernfamilie verbringen und das halbwegs stressfrei. Lebt man allerdings in einer Patchworkfamilie, ist es oft eine strategische Meisterleistung, die Bedürfnisse aller fair unter einen Hut zu bringen, aber solange es eine gute Gesprächsbasis zwischen allen Beteiligten gibt, steht auch hier einem stressfreien Weihnachtsfest nichts im Wege.



Wie und wo feiern Sie das Fest?

Feiern Sie als Paar gemeinsam, oder teilen Sie sich auf, um mit der jeweiligen Herkunftsfamilie zu feiern? Welche Begehrlichkeiten und Wünsche treffen bei den Weihnachtsfeiertagen aufeinander, und wie lösen Sie diese in Ihrer Beziehung? Oder genießen Sie als Paar ein paar Tage einfach alleine? (wohl, 16.12.2022)