Keine Weihnachtsmusik zu hören ist dieser Tage ein Ding der Unmöglichkeit – ob man will oder nicht. Sei es im Radio, im Supermarkt oder auf Christkindlmärkten: Es dudelt allerorts manch altbekannte Melodie, vor der es kein Entkommen gibt. Nicht immer lässt sich einfach abschalten oder das Weite suchen, wenn das gefühlt tausendmal Vernommene einem gehörig auf die Nerven geht. Doch dann gibt es da bei den meisten Menschen noch zumindest einen Weihnachtssong, der einen so gar nicht nervt. Einen, bei dem man schon die ersten Klänge mit Freude hört, der Fuß mitzuwippen beginnt und die Laune sich gleich ein bisschen aufhellt. Ja, das kann sogar einer sein, den viele andere verfluchen:



Nein, wir fangen jetzt nicht die altbekannte Diskussion an. Nur in aller Kürze:

Wo die Weihnachtssong-Liebe hinfällt

Aber zu weniger polarisierenden Weihnachtssongs. Möglicherweise erinnert einen "Driving Home for Christmas" an den schönen Moment, wenn man den letzten Arbeitstag vor Weihnachten hinter sich gebracht hat und durch verschneite Landschaften über die Feiertage nach Hause fährt. Vielleicht bedauert man vielmehr, dass es da, wo man wohnt, eher selten schneit und erlebt "Let It Snow" als Musik gewordenen Herzenswunsch. Eventuell ist es ja "All I Want for Christmas", bei dem man auch gleich an seinen liebsten vorweihnachtlichen Guilty-Pleasure-Film "Tatsächlich ... Liebe" denken muss. Oder man ist eigentlich viel zu cool für Weihnachten, aber dieser eine Song ist einfach zu gut, um ihn nicht zu mögen:

ThePoguesOfficial

Wie ist das bei Ihnen?

Bei welchem Weihnachtssong schalten Sie nie weg, sondern singen vielleicht sogar mit? Mögen Sie generell Weihnachtslieder – und können sich kaum entscheiden, welches Ihr absoluter Favorit ist? Oder ist es eher eine Challenge, einen zu finden, der nicht furchtbar nervt? Verraten Sie der Community Ihren Liebling! (Daniela Herger, 13.12.2022)