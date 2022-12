In Wien wird die Besetzung am Montag zu Ende gehen. Es soll noch ein Protestmarsch stattfinden. Foto: Heribert Corn

Während am heutigen Montag die Studierenden aus dem Hörsaal C1 der Universität Wien abziehen, geht es in Graz erst los: An der Universität Graz sollen seit dem frühen Morgen 40 junge Menschen der Initiative Erde brennt Graz den Hörsaal 15.04 besetzen. Laut Aussendung stehe die Gruppe für einen "sozial und ökologisch lebenswerten Uni-Campus" ein. Mit der "zeitlich befristeten" Aktion wolle man ein Zeichen der Solidarität zu anderen Universitätsbesetzungen in Österreich und rund um die Welt setzen.

Lehrveranstaltungen zum Klimaschutz

"Wir steuern direkt auf eine Klimakatastrophe zu, und vielen Menschen ist dies noch nicht bewusst. Wir fordern dementsprechend verpflichtende Lehrveranstaltungen zum Klimaschutz für alle Studierenden", heißt es von Alena Zöch von Erde brennt Graz.

Konkrete Forderungen an die Uni Graz gibt es ebenso: Die Uni soll in Zukunft ausschließlich pflanzenbasierte Gastronomie am Campus unterstützen sowie mehr konsumfreie Räume für Studierende zur Verfügung stellen.

Zeitlich befristete Aktion

Die Aktion sei jedenfalls zeitlich befristet, heißt es. Wie lange sie dauern soll, darauf wollten sich die Aktivistinnen und Aktivisten noch nicht festlegen. Allerdings setze die Aktion ein "wichtiges Signal an das Rektorat, unsere Forderungen umzusetzen". Sollten die Gespräche und Verhandlungen ins Leere laufen, müsse sich die Universität auf ein protestreiches Jahr 2023 einstellen, sagte Sprecherin Alina Koller. (red, 12.12.2022)