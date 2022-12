Österreich wartet bei Frauen und Männern weiter auf den ersten Erfolg in diesem Skiwinter. In den Technik-Disziplinen soll die Durststrecke bald enden

Katharina Truppe holte den einzigen Podestplatz bisher für den ÖSV in diesem Winter. Foto: EPA/KIMMO BRANDT

Val d'Isere – Skirennläufer Manuel Feller hat auf einen verkorksten Sölden-Riesentorlauf in Val d'Isere mit zweiten Plätzen in beiden seiner Disziplinen geantwortet. Der Tiroler scheint damit an die Leistungen und die Ergebniskonstanz der Vorsaison anschließen zu können. So stark wie heuer ist er jedenfalls noch nie in einen Winter gestartet. "Sölden war natürlich schade vor meinem Heimpublikum. Aber schlussendlich sind wir 'on train', und darauf können wir aufbauen", sagte der 30-Jährige.

Er fahre so befreit Ski wie zuletzt vor zehn Jahren, hatte Feller kurz vor seinem runden Geburtstag im Oktober und vor dem alpinen Saisonstart gemeint. Dieser verlief dann in Sölden weniger glücklich, musste er sich doch mit dem 16. Platz begnügen. In Val d'Isere ließ er der Ankündigung aber Taten folgen und fuhr sowohl im Riesentorlauf als auch einen Tag später im Slalom auf den zweiten Platz.

"Im Allgemeinen haben wir es zum ersten Mal sehr, sehr gut hingekriegt in beiden Disziplinen auf dem Hügel. Von dem her blicke ich mit Freude auf die nächsten Rennen", sagte Feller, der im Slalom auf dem schwierigen, steilen Hang davor nur ein Ergebnis zusammengebracht hatte. Im Dezember 2012 schaute Platz 23 heraus, darauf folgten fünf Ausfälle.

Weniger zufrieden stimmten ihn nur die Rückstände – 1,40 Sekunden lag er hinter Riesentorlauf-Gigant Marco Odermatt, im Slalom ließ ihn der Norweger Lucas Braathen um 0,84 hinter sich. "Der eine ist in einem Überflow und sowieso in seiner eigenen Liga", verwies Feller auf den Schweizer Odermatt. "Und der Lucas ist einfach am Limit gefahren. Da habe ich halt einfach die paar Prozent weniger Gas gegeben im Mittelteil. Ich weiß schon, wo ich es liegenlasse." Das sei prinzipiell immer ein gutes Zeichen.

Chancen vor Weihnachten

Vor Weihnachten gibt es in diesem Jahr noch zwei Riesentorläufe, die stehen am kommenden Sonntag und Montag in Alta Badia an. Bis dahin müsse Feller noch seinen Körper "auf Vordermann bringen, sonst wird das schwierig, zweimal über die Gran Risa drüber. Aber jetzt habe ich eine Woche Zeit. Ich bin mir sicher, dass wir das hinkriegen."

Der ÖSV ist im Alpin-Bereich in diesem Winter in insgesamt 16 Rennen bei beiden Geschlechtern noch ohne Sieg. Eine ähnlich lange Serie gab es zuletzt vor zwei Jahren: Erst einen Tag vor Silvester 2020 erlöste Matthias Mayer die österreichischen Skifans, indem er in Bormio vor Vincent Kriechmayr gewann. Im 23. Rennen der Saison war es damals der erste rot-weiß-rote Sieg.

"Wir sind knapp dran", meinte Männer-Rennsportleiter Marko Pfeifer. Es gebe derzeit aber einige Überflieger, die nur schwer zu knacken seien. Denn neben Odermatt präsentiert sich in den Speed-Events auch der Norweger Aleksander Aamodt Kilde in Topform. Für die beiden Gesamtweltcup-Führenden stehen in dieser Woche in Südtirol fünf Rennen in fünf Tagen an, da eine Abfahrt in Gröden nachgetragen wird. Die Chance für die Österreicher ist vermutlich im Slalom aktuell am größten – und Feller wäre dann ein heißer Kandidat. "Im Moment schaut es so aus, als wäre es von den technischen Disziplinen da am ehesten möglich", betonte auch Pfeifer.

Tristesse bei den Damen

Vier Top-12-Ränge in vier Rennen, darunter durch Katharina Truppe als Dritte in Killington nur ein Podestrang: Österreichs Slalom-Frauen haben vor dem Weltcup-Heimrennen am Semmering zum Jahresende ebenfalls noch einiges an Arbeit vor sich. Für härtere Bedingungen, wie sie die Skirennläuferinnen in Levi und Sestriere vorfanden, haben Katharina Liensberger und Co. derzeit kein Rezept parat. "Bis zum Semmering heißt es jetzt einfach buckeln", sagte Truppe.

Liensberger, 2021 Slalomweltmeisterin und Gewinnerin der kleinen Kristallkugel für die Spezialwertung sowie heuer Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in China, hält nach vier Saisonrennen in dieser Disziplin als 14. bei mageren 74 Punkten, angesichts der je 325 von Mikaela Shiffrin (USA) und Wendy Holdener (SUI) sowie der 230 der aktuell drittplatzierten Petra Vlhova (SVK) ist das Kristall damit bereits abzuschreiben. In Levi war Liensberger Elfte und Achte, in Killington schied die Vorarlbergerin aus, in Sestriere reihte sie sich als 14. im geschlagenen Feld ein.

"Es spielt viel zusammen. Heute war es definitiv so, dass ich mich seit dem ersten Tor nicht wohlgefühlt habe. Wenn das Vertrauen bzw. die Stimmigkeit, das Gefühl nicht da ist, kann es auch das Ergebnis nicht sein", meinte die Vorarlbergerin, die seit dem Frühjahr von Star-Trainer Livio Magoni trainiert wird. "Es ist sehr viel umgestellt worden – auf allen Ebenen. Wir werden sehen, wo es hinführt, ich hoffe, dass es in eine gute Richtung geht", sagte die 25-Jährige. Sie ist sich mit Blick auf den Status quo im Weltcup bewusst: "Derzeit schaut es natürlich nicht gut aus, wir müssen es so akzeptieren und darauf aufbauen." (APA, red, 12.12.2022)