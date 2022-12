Tom Brady darf Rookie Brock Purdy gratulieren. Foto: Carlos Avila Gonzalez/San Francisco Chronicle via AP)

Rookie Brock Purdy hat in der NFL schwer aufgetrumpft und dabei den großen Tom Brady in den Schatten gestellt. Der Quarterback, der als letzter Pick im vergangenen Draft der US-Football-Profiliga als "Mr. Irrelevant" bezeichnet wird, also als unbedeutend gilt, führte die San Francisco 49ers zu einem 35:7 über die Tampa Bay Buccaneers.

Purdy (22), von den 49ers bei der Talenteverteilung als Nummer 262 ausgewählt, warf zwei Touchdown-Pässe und lief einmal selbst in die Endzone. Brady warf nur einen Touchdown-Pass, leistete sich aber zwei Interceptions. Purdy stand erstmals in der Startformation, da Jimmy Garoppolo wegen einer Fußverletzung länger ausfällt.

"Brock hat wirklich gut gespielt", sagte Brady, der nahe San Francisco aufwuchs. "Er hat viele gute Bälle geworfen." Purdy freute sich "einfach, dass wir gewonnen haben. Die Verteidigung hat großartig gespielt, die Offensive hat ihr Ding gemacht. Ich bin sehr begeistert."

Erstmals gelang es einem NFL-Quarterback, beim Debüt als Starter Superstar Brady zu schlagen. Die 49ers gewannen zum sechsten Mal nacheinander und bauten ihre Führung in der NFC West mit nun neun Siegen und vier Niederlagen aus, da die Seattle Seahawks (7:6) den Carolina Panters 24:30 unterlagen. Tampa (6:7) ist trotz negativer Bilanz weiter Erster der NFC South. Doch Carolina und die Atlanta Falcons (beide 5:8) lauern. (sid, 12.12.2022)