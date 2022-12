Markus Braun kommt am Montag mit einem kleinen Lächeln in den Saal. Wieder hat er seinen Laptop dabei, erneut trägt er dunklen Rollkragenpullover und dunkles Jackett. Den Schnee, der draußen liegt, hat er maximal von seinem Fenster in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim gesehen. Dort ist der Österreicher, der seit zweieinhalb Jahren in U-Haft sitzt, während des Prozesses untergebracht.

Am Montag ist der zweite Verhandlungstag im "Bunker" – jenem unterirdischen, speziell gesicherten Verhandlungssaal des Landgerichts München I. Marktmanipulation, Untreue, Fälschung der Wirecard-Bilanzen und gewerbsmäßigen Bandenbetrug wirft die Staatanwaltschaft Braun und den beiden Mitangeklagten, Oliver Bellenhaus und Stephan von Erffa, vor. Letzterer war Chefbuchhalter, Bellenhaus Statthalter in Dubai, er hat ausgesagt und ist Kronzeuge der Staatsanwaltschaft.

Markus Braun steht selbstbewusst in der Mitte, links daneben sein Anwalt Alfred Dierlamm, rechts Anwalt Nico Werning. Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Zwei Stunden zum Auftakt

Tag Zwei, es ist der Tag der Anwälte. Alfred Dierlamm, der Verteidiger von Braun, beginnt mit seinem Eröffnungsstatement. "Wie lange wird das dauern?", will Richter Markus Födisch wissen. "Ich habe nicht geübt", erwidert Dierlamm. Aber es dürften etwas über zwei Stunden werden. Dann beginnt er mit seinem Vortrag und seiner Klage: "Braun, der größte Gauner", habe er gehört. Und: "Braun stellt sich als Opfer dar."

Die Vorverurteilung in diesem Verfahren "ist so beispiellos wie prägend", sagt Dierlamm, während Braun daneben auf seinen Laptop schaut. Er habe in seinem fast 30-jährigen Berufsleben keinen Mandanten gehabt, "der so kriminalisiert und vorverurteilt worden ist", meint Dierlamm. Er trägt laut und deutlich vor, spricht langsam und nachdrücklich.

Das Kennenlernen

Zunächst erzählt er, wie er Braun im Frühjahr 2020, vor dem Zusammenbruch von Wirecard, kennengelernt hat. Der Ex-CEO habe damals ein Aktienpaket von Wirecard gehabt, Dierlamm habe ihn beraten. "Braun glaubte Ende Mai 2020 an die Aktien und das Unternehmen", sagt der Anwalt über den Angeklagten. Ende 2020 habe dieser sogar noch weitere Aktien dazugekauft. Als Beleg für Brauns Unschuld führt Dierlamm an, Braun habe kurz vor dem Zusammenbruch des Unternehmens, am 18. Juni 2020, nichts verkauft. Dierlamm: "Keine einzige Aktie, alle Aktien verblieben in seinem Depot." Braun habe sogar noch eine Immobilie damit besichert, in der seine Familie lebte.

Während den anderen – also vor allem dem flüchtigen Ex-Finanzvorstand Jan Marsalek – klar gewesen sei, dass Wirecard am 18. Juni 2020 untergehen würde, "hielt Braun voller Überzeugung an den Wirecard-Aktien fest".

Jahrelang galt Markus Braun als unternehmerisches Genie, nun muss er mindestens hundertmal auf der Anklagebank Platz nehmen. Foto: REUTERS/Lukas Barth

Angriff auf Staatsanwaltschaft

Dann schildert Dierlamm, dass Braun nach seiner Verhaftung ein Foto seiner "Tochter fest in der Hand" gehabt habe. Und der Anwalt fährt mit seiner Entlastung fort und greift nun die Staatsanwaltschaft an. Bellenhaus habe im Juli 2020, nach dem Zusammenbruch, in seinen Vernehmungen erklärt, es gebe "null Umsatz" auf dem Konto für die Drittpartnergeschäfte.

Aber, so Dierlamm, die "naheliegende, die sich aufdrängende Frage", warum das Drittpartnergeschäft des Unternehmens in einem dynamisch gewachsenen Markt auf null zusammengebrochen sein soll, "wurde von der Staatsanwaltschaft in keiner Vernehmung gestellt". Niemand habe je gefragt: "Sag mal, wie kann das eigentlich sein?" "Diese Frage hätte man konkret stellen müssen", sagte Dierlamm und klopfte mehrmals aufgebracht auf den Tisch. "Nicht einmal ist diese Frage von Ihnen gestellt worden", sagt er Richtung Staatsanwaltschaft.

Das "Narrativ"

Dann sei etwas "Fatales" passiert, fährt Dierlamm fort. Die Pressesprecherin der Münchner Staatsanwaltschaft habe am 22. Juli 2020 vor Kameras – also vor der "Weltöffentlichkeit" – erklärt, dass man einen Kronzeugen habe, das Drittpartnergeschäft seit 2015 fingiert worden sei und dass Braun "Anführer der Bande" sei. Aber tatsächlich habe niemand die Aussage von Bellenhaus hinterfragt. Auch die Medien hätten das Narrativ weitergeben: "Der Fall ist gelöst, der Bandenchef ist gefasst." Er, Dierlamm, hingegen habe "immer wieder gedrängt, die Zahlungsflüsse anzuschauen".

Aber, so der Anwalt: "Dann passierte der zweite fatale Fehler." Was er meint, beschreibt er so: Die Staatsanwaltschaft habe die "im Ansatz unplausible Aussage von Herrn Bellenhaus" nicht geprüft. Die Kontoauszüge der Wirecard-Partner seien erst im September 2021 angesehen worden. "So steht es in der Anklage", sagt Dierlamm und fragt laut: "Wie kann das sein?"

Der Bunker in München-Stadelheim. Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

"Follow the money"

In jedem kleinen Betrugsverfahren würden zuerst gleich einmal die Kontoauszüge angesehen. Das sei "Mindeststandard". Es heiße nicht umsonst: "Follow the money." Dann fragt er: "Warum wird dieser Grundsatz in diesem Verfahren nicht angesehen?" Braun hat jetzt die Lippen zusammengekniffen, die beiden Staatsanwälte und die Staatsanwältin auf ihrer Bank sitzen regungslos da und hören zu, als Dierlamm erklärt: "Ich bin fast vom Stuhl gefallen." Sein Team habe nämlich Einzahlungen von einer Milliarde Euro allein auf dem inländischen Konto der Drittpartner ab 2016 gefunden, nämlich Einzahlungen, die "typisch" seien für das Transaktionsgesetz.

"Was haben wir auf den Konten noch gesehen?", fragt er dann und beantwortet die Frage selbst: "Gelder, die zu sehr erheblichem Anteil auf Schattengesellschaften verschoben wurden." 750 Millionen Euro könne man "heute ausmachen als Zahlungen an vier Veruntreuungsgesellschaften".

Verfahren aussetzen

Und diese seien "zum Teil wesentlich von Herrn Bellenhaus kontrolliert worden". Nachsatz: "Das können wir nachweisen." Dierlamm ist der Überzeugung: "Bellenhaus ist und war zu keiner Zeit Kronzeuge. Er ist Haupttäter einer Bande, deren Ziel es war, Gelder herauszuleiten und zu veruntreuen." Zudem habe keiner der 450 Zeugen erklärt, "dass Braun Kenntnis gehabt habe von der Manipulation und von der Nichtexistenz des Treuhandkontos". "Es ist nur einzig Herr Bellenhaus, der dies behauptet", sagt Dierlamm. Und so sei dieses "falsche Narrativ" immer fortgesetzt worden.

Daher will Dierlamm jetzt den Antrag auf "Aussetzung des Verfahrens" stellen. Aber vorher möchten noch die Anwälte von Bellenhaus und Erffa erwidern, was Dierlamm missfällt. Richter Födisch beraumt erst einmal 20 Minuten Pause ein. (Birgit Baumann aus München, 12.12.2022)