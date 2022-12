Die Bayern haben keinen adequaten Ersatz für Manuel Neuer. Foto: APA/AFP/MARCO BERTORELLO

München – Noch fünf Spieler des FC Bayern haben in Katar die große Chance auf den WM-Triumph – doch in München hält sich die Vorfreude auf die Halbfinalspiele in Grenzen. Er schaue "da immer noch mal ganz besonders hin", sagt Vorstandschef Oliver Kahn sorgenvoll.

Beim deutschen Rekordmeister hat sich nach den schwerwiegenden Ausfällen der Leistungsträger Manuel Neuer, Lucas Hernandez und Sadio Mane eine gewisse Unruhe eingestellt. Mit Blick auf die eigenen großen Ziele und das Champions-League-Achtelfinale gegen Paris St. Germain mit den Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar wäre ein weiterer Rückschlag für die Ambitionen fatal.

Schon jetzt sind die Nöte groß genug, doch Kahn beschwichtigt. "Am 20. Januar geht es sofort in der Bundesliga wieder los, dann in der Champions League. Das haben wir gewusst, deshalb haben wir den Kader relativ breit aufgestellt", sagte er bei Bild.tv. Aber ist der Kader auch breit genug?

Vor allem die schwere Verletzung und das damit verbundene Saison-Aus von Kapitän Neuer, der sich bei einer Skitour den Unterschenkel brach, wiegt schwer. "Natürlich werden wir uns in aller Ruhe Gedanken machen", sagte Kahn dem kicker. Mit Neuer-Vertreter Sven Ulreich (34) und dem jungen Johannes Schenk (19) in die entscheidenden Monate zu gehen, wäre äußerst riskant.

Nübel will nicht Notnagel sein

Eine frühzeitige Rückholaktion des nach Monaco ausgeliehenen Alexander Nübel ist offenbar die erste Option, aber mit vielen Fragezeichen verbunden. Monaco müsste finanziell entschädigt werden. Nübel (26) hat mehrmals betont, nicht als "Notnagel" zurückzukommen. Doch was wäre ab Sommer, wenn Neuer wieder einsteigen soll? Nach Berichten verschiedener Medien schließt der 36-Jährige ein Karriereende aus. Zudem gilt das Verhältnis von Nübel zum Münchner Torwarttrainer Toni Tapalovic, einem Neuer-Vertrauten, als belastet.

Bliebe eine externe Lösung. Spekulationen gibt es um Yann Sommer (Gladbach), Kroatiens WM-Held Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb) oder Altstar Keylor Navas, derzeit bei Bayern-Gegner PSG die Nummer zwei.

So oder so: Neuers Beinbruch hat die Münchner Probleme erheblich verschärft. Hernandez steht wegen eines Kreuzbandrisses in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung. Mane soll nach seiner Operation am Wadenbeinköpfchen erst im März wieder einsatzfähig sein. Der Kracher gegen Paris wäre da schon gelaufen.

Zu allem Überfluss muss Trainer Julian Nagelsmann die in der Vorrunde gescheiterten und mental angeschlagenen DFB-Stars ab 3. Januar erst mal wieder aufrichten – genauso wie den Niederländer Matthijs de Ligt. Und das auch noch im Trainingslager in: Katar (ab 6.1.).

Umso genauer schauen Kahn, Nagelsmann und Sportvorstand Hasan Salihamidzic ab Dienstag hin, wenn Josip Stanisic (Kroatien), Noussair Mazraoui (Marokko), Dayot Upamecano, Kingsley Coman und Benjamin Pavard (alle Frankreich) nach dem WM-Pokal greifen. Man versuche immer, berichtet Kahn, "Kontakt zu halten mit der ein oder anderen SMS oder WhatsApp, um Positivität zu erzeugen". (sid, red, 12.12.2022)