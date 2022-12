Wer den gewaltigen Partner verlässt, kann nun in Wien in einem fünften Frauenhaus einen sicheren Platz finden. Foto: Heribert CORN

Wien- Das fünfte Wiener Frauenhaus ist eröffnet. Die ersten Bewohnerinnen ziehen schon im Dezember ein, berichtete die Stadt am Sonntag. Damit gibt es 53 zusätzliche Plätze für Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind.

"Gewalt gegen Frauen ist nicht zu tolerieren. In Wien haben wir daher ein dichtes Netz für Frauen, die in Notsituationen geraten und wir sehen es als unsere Aufgabe, gerade in diesem Bereich ausreichend Platz für betroffene Frauen zu schaffen und zwar auch für die nächsten Jahre", sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

"Besonders wichtig ist die ökonomische Unabhängigkeit. Wenn Frauen ihr eigenes Geld verdienen, kommen sie schneller aus einer Gewaltspirale heraus. In den Frauenhäusern helfen wir Frauen dabei, wieder selbstständig zu werden", betonte Martina Ludwig-Faymann, Vorsitzende des Vereins Wiener Frauenhäuser.

Kontakte knüpfen

Insgesamt stehen 228 Plätze für Frauen und Kinder in fünf Wiener Frauenhäusern zur Verfügung. Zusätzlich gibt es 54 Übergangswohnungen für die Zeit nach dem Frauenhaus, wenn die Bedrohung für die betroffenen Frauen geringer ist, aber noch Betreuungsbedarf vorhanden ist.

Im fünften Frauenhaus gibt es unterschiedlich große Zimmer und zwei spezielle Doppelwohneinheiten, in denen große Familien gut untergebracht werden können. Dolmetsch wird persönlich und per Video angeboten. Mehrere Wohneinheiten sind barrierefrei.

Einem Kochbereich ist ein Gemeinschaftsraum angeschlossen. Es sei wichtig, dass die Frauen untereinander Kontakt haben, denn oft hätten die Frauen auf Grund der Gewalttätigkeiten und des extremen Kontrollverhaltens des Mannes alle sozialen Kontakte verloren, hieß es.

Die Frauen werden durch Entlastungsgespräche stabilisiert und können über ihre Gewalterfahrungen berichten und das Geschehene reflektieren. Auch in akuten psychischen Krisen finden sie Unterstützung von den Sozialarbeiterinnen, Psychologinnen oder Pädagoginnen. Die Frauen werden außerdem in rechtlichen Fragen unterstützt.

2021 fanden 649 Frauen und 640 Kinder in den vier Wiener Frauenhäusern Zuflucht und Schutz. Die Summe aller Aufenthaltstage betrug 64.973. (APA, 12.12.2022)