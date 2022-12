Mehr Frauen in der Forschung steht bei vielen Unis auf der Agenda. Die Fakultät für Informatik der TU Wien wurde nun als Best Practice mit dem Minerva Informatics Equality Award ausgezeichnet

Etwas weiterentwickeln zu wollen ist bei vielen Forscherinnen die größte Motivation. Foto: imago stock&people

Lehre und Forschung an den Hochschulen sind nach wie vor männlich dominiert. So zeigt die Auswertung von Research.com, einer Forschungsplattform für Wissenschafter, dass weltweit nur rund ein Drittel der in der wissenschaftlichen Forschung tätigen Personen weiblich sind. Am höchsten ist der Anteil in Zentralasien mit knapp 49 Prozent und am niedrigsten in Süd- und Westasien mit gut 23 Prozent.

Österreichische Hochschulen sind seit 2002 zwar verpflichtet, einen Frauenförderungs- und Gleichstellungsplan zu erlassen, aber nur langsam verändert sich auch etwas in diese Richtung. "Als ich vor gut dreißig Jahren an der TU Wien Informatik studiert habe, lag der Frauenanteil bei knapp 20 Prozent", sagt Gerti Kappel, mittlerweile Dekanin der Fakultät für Informatik. An diesem Anteil habe sich – trotz zahlreicher Initiativen – bis heute kaum etwas verändert, ergänzt sie. Um so mehr freut es Kappel, dass sie an der Fakultät für Informatik im Bereich der Forschung und Lehre mehr Frauen dafür motivieren konnte.

So wurde seit 2016 der Frauenanteil bei den Laufbahnstellen (Tenure-Track-Positionen) verdoppelt, 25 Prozent der Professoren sind Frauen, und damit liegt die Fakultät deutlich über dem europäischen Durchschnitt von knapp 18 Prozent. Dafür wurde die Fakultät für Informatik nun mit dem Minerva Informatics Equality Award 2022 ausgezeichnet. Seit 2016 werden mit dem Preis Initiativen gewürdigt, die einen messbaren Einfluss auf die Karrieren von Frauen in der Informatikforschung und Informatikausbildung haben. Der von Informatics Europe organisierte und von Google gesponserte Award ist mit 5000 Euro dotiert, die für weitere Arbeiten zur Förderung der Geschlechtergleichstellung zur Verfügung stehen. "Bei dem Preis geht es nicht ums Geld", sagt die Dekanin. Aber solche Auszeichnungen würden zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Und das wiederum kann eine Vorbildwirkung erzielen. Und das kann ein weiteres Puzzleteil sein, damit universitäre Forschung von Frauen zur Normalität werde.

Frauenanteil auf Führungsebene erhöhen

Mit einem Bündel von Maßnahmen wurden und werden an der Informatik-Fakultät wissenschaftliche Karrieren von Frauen gefördert. "Das hängt sicher auch damit zusammen, dass wir eine Rektorin haben", sagt Kappel. Der Entwicklungsplan der Fakultät ziele darauf ab, den Frauenanteil insbesondere auf der Führungsebene weiter zu erhöhen. So wurden zwei Frauenförderprogramme des FWF ins Exzellenzprogramm der TU aufgenommen. Forscherinnen, die Fördergelder aus diesen Programmen bekommen, können an der Fakultät ihre wissenschaftliche Karriere auf einer Tenure-Track-Position starten, nach vier bis sechs Jahren führe diese Laufbahnstelle in eine unbefristete Assistenzprofessur und bei positiver Beurteilung zu einer außerordentlichen Professur. Diese Programme starten in der Regel nach den oft kritisierten Kettenverträgen an den Universitäten.

Das Bewusstsein für ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis sei an den Universitäten jedenfalls hoch und damit auch die Chancen für sehr gute Forscherinnen. Dennoch nehmen Wissenschafterinnen an diesen Programmen oft nicht teil, weil sie keine geschlechtsspezifische Förderung wollen. "Frauen sind nicht förderungsbedürftig, sondern förderungswürdig", hält Kappel Kritikern entgegen.

Genderneutrales Bild in der Schule schaffen

Eine wissenschaftliche Karriere gelte nach wie vor als schwer mit Kindern zu vereinbaren. Mit einem Kindergarten vor Ort, flexiblen Arbeitszeiten werde die Vereinbarkeit unterstützt. Und auch hier sei ein Kulturwandel bemerkbar. Denn auch die Väter übernehmen immer öfter Betreuungspflichten.

"Wir brauchen mehr Frauen in der Wissenschaft über alle Karrierestufen hinweg. Dann haben wir auch Role-Models", ergänzt sie. Aber damit dass gelingt, müsse noch viel passieren. Dazu gehört für Kappel auch, ein genderneutrales Bild der schulischen Unterrichtsfächer zu schaffen. Nach wie vor sind Mädchen an einer HTL die Minderheit. Mit dem Projekt "Abenteuer Informatik" der Fakultät für Informatik wird bereits an Volksschulen versucht, hier gegenzusteuern. (Gudrun Ostermann, 13.12.2022)