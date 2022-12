In Jülich bekommen drei Haushalte ihre Regionalzeitung nun testweise per Drohne, die diese an vorgegebenen Punkten abwirft. Die Drohne auf diesem Symbolfoto transportierte allerdings vor zwei Jahren Covid-Testkits in El Paso, Texas. Foto: AFP/Mario Tama

Der E-Commerce-Riese Amazon und diverse Logistikdienste experimentieren schon länger mit der Zustellung von Paketen durch Flugdrohnen. Nicht immer sind die Ergebnisse vielversprechend, DHL etwa beendete im August 2021 sein "Paketkopter"-Projekt.

Potenzial in der Technologie sieht man allerdings beim Kölner Heinen-Verlag. Hier hofft man bei der Zustellung von Regionalzeitungen auf Unterstützung aus der Luft. Denn die Zeitungslogistik im ländlichen Raum ist ob der niedrigen Einwohnerdichte und der großen Distanzen eine teure Herausforderung und Zusteller schwer zu finden.

Verlag will Drohnen-Services anbieten

In einem gemeinsamen Projekt mit dem Medienhaus Aachen werden nun testweise drei Haushalte die "Jülicher Zeitung" per Luftpost bekommen, berichtet die dpa. Diese befinden sich am Rand der Stadt Jülich. Dafür konnte man eine behördliche Genehmigung für den Testbetrieb mit einer bis zu 25 Kilogramm schweren, per Computer gelenkten Drohne erwirken, der auch über bewohntem Gebiet der Abwurf von Fracht erlaubt ist.

Theoretisch könnte das Fluggerät noch mehr Zeitungen ausliefern. In den Transportbehälter würden bis zu 16 Stück der Druckwerke hineinpassen. Es soll aber ohnehin nicht beim Zeitungstransport bleiben.

Der Heinen-Verlag plant eine eigene Schiene für Drohnen-Services. Neben der Technik gibt es aber auch noch andere Hürden zu nehmen. Bis die Zeitungszustellung und andere Dienstleistungen dieser Art in den Praxisbetrieb gehen, dürfte es nach Einschätzung der Verantwortlichen aber noch ein paar Jahre dauern. Auch hofft man auf Erleichterungen, was die Genehmigungen betrifft, um die Drohnen auch tagsüber und mit mehr Last fliegen lassen zu können. Derzeit sei selbst für die Pilotprojekte hoher Aufwand notwendig, um den behördlichen Segen zu bekommen.

Es ist nicht der erste Test für einen Zeitungstransport per Drohne in Deutschland. Vor zwei Jahren waren an einem solchen auch schon die Medienhäuser Madsack und Funke beteiligt. Das Projekt war damals von der deutschen Regierung gefördert worden. (red, 12.12.22)