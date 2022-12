Horch, wer kommt von draußen rein? Hier, im Wiener Burgtheater, soll bald ein Wunderwesen vorweihnachtlich Einzug halten. Foto: APA / Neubauer

Es dürften lediglich wenige Zentimeter fehlen. Irgendwo hinter der letzten Punschhütte, verborgen in einem Wald garantiert stressfrei gefällter Weihnachtstannen, muss sich die neue Burgtheaterdirektorin bereithalten. Ihr – oder ihrem allfällig männlichen Pendant – ist es bestimmt, dem Erscheinen des Christkindes um ein paar Tage zuvorzukommen.

Gegen den Ernennungszauber, den das erhabenste Amt im Staat umgibt, nimmt sich Santa Claus‘ Ankunft wie das Gebimmel eines Kofferkulis aus. In der Gestalt des Burgtheaterdirektors, der Burgtheaterdirektorin vereinigt sich wunschgemäß beides, absoluter Lichterglanz und zupackendes Theaterhandwerk. Der Burg-Chef bringt Groß und Klein das jeweils Gemäße. Sein Name soll im deutschen Sprachraum widerhallen wie in Wien das Geläute der Pummerin. Er soll überdies die heimische Tradition im kleinen Finger haben: in Döbling trittsicher sein, gepflegtes Schnitzler-Deutsch denken und wie Thomas Bernhard schimpfen können. Wer "Schangse" sagt, fliegt aus dem Dreier-Vorschlag!

Gerne Gender-Skills

Darüber hinaus sollte ein solches Wunderwesen den lieben Österreicherinnen mitteilen, was im Rest der Theaterwelt gerade en vogue ist. Sprechen wir es offen aus: Aufgeschlossenheit gegenüber Gender-Skills wäre unbedingt erforderlich. Und weil das noch immer nicht reicht, erhebt sie oder er sich symbolisch turmhoch über dem Bundeskanzler.

Der neue Burgtheaterdirektor, die neue Burgtheaterdirektorin hat dem Christkind heuer etwas Entscheidendes voraus. Die gesuchte Persönlichkeit, womöglich mit keiner der im jetzigen Dreiervorschlag genannten identisch, kann jeden Augenblick ans Licht treten. Man sollte ihr in den Prunkräumlichkeiten am Wiener Minoritenplatz vorsorglich eine Krippe basteln. Und ihr Weihrauch und Myrrhe darbringen (Gold erübrigt sich mit Blick auf das Direktionsgehalt von selbst). Nach Golgatha muss sich das holde Wesen dann schon ganz von allein aufmachen. Ein Martyrium blieb noch kaum einem Burgtheaterdirektor erspart. (Ronald Pohl, 13.12.2022)