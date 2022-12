Christian Margreiter ist Rechtsanwalt, seit März sitzt er als erster parteifreier Bürgermeister in der Geschichte von Hall in Tirol im Rathaus. Ein Gespräch über umstrittene Fußgängerzonen, Bodenversiegelung und in die Stadt drängende Bauträger

Christian Margreiter ist Bürgermeister der Kleinstadt Hall in Tirol. Bei neuen Wohnbauten steht er auf der Bremse, wie er sagt. Die Stadtfläche sei zu klein.

Foto: Florian Scheible

Inmitten eines der größten mittelalterlichen Stadtkerne Österreichs, in einem Raum mit fein gearbeiteter Holzvertäfelung an den Wänden, einer stündlich klingenden Wanduhr sowie knarrenden Böden und Türen, empfängt Christian Margreiter, Neobürgermeister der Kleinstadt Hall in Tirol, zum Gespräch. Im Jahr 1406 hat der damalige Landesfürst das "Königshaus" der Stadt, die keine zehn Kilometer östlich von Innsbruck liegt, geschenkt. Seither dient es als Rathaus und nun Margreiter als Büro. Der Jurist ist parteifrei, er hat den Wahlkampf laut eigenen Angaben selbst finanziert.

STANDARD: Sie haben die Bürgermeisterstichwahl im März mit klarem Vorsprung gewonnen und sind der erste Bürgermeister in Hall in Tirol ohne ÖVP-Parteibuch. Warum waren die Menschen so unzufrieden mit dem ÖVP-Kandidaten?

Margreiter: Ich glaube, sein Nachteil war, dass er im öffentlichen Leben nicht so bekannt war. Es ist im Zuge der Wahlwerbung offenbar nicht gelungen, ihn entsprechend zu präsentieren. Ich bin schon sehr lange in Hall, seit 1987 als Anwalt tätig gewesen und in diversen Vereinen aktiv. Ich habe also einen gewissen Bekanntheitsgrad. Ich habe vielfach gehört, dass die Menschen mich gewählt haben, weil ich Jurist bin.

STANDARD: Ihr Zwillingsbruder ist Nationalratsabgeordneter bei den Neos. Sie ordnen sich ebenfalls als bürgerliche Alternative ein. Warum sind Sie nicht für die Neos angetreten?

Margreiter: Das habe ich abgelehnt. Ich kann den Neos, wie anderen Parteien, viel abgewinnen. Ich möchte unabhängig sein und keine Zurufe von einem Parteiapparat bekommen.

STANDARD: Die Wahlbeteiligung bei Ihrer Stichwahl lag bei unter 50 Prozent. Wie wollen Sie auf diese Politikverdrossenheit reagieren?

Margreiter: Eine Möglichkeit besteht darin, die Türen zu politischen Entscheidungswegen zu öffnen. Wir streamen die Gemeinderatssitzungen jetzt beispielsweise online. Das hat der Gemeinderat vorher mehrheitlich abgelehnt.

Christian Margreiter besitzt kein Parteibuch. Foto: Florian Scheible

STANDARD: Wie viele Menschen schauen sich das an, und wie hoch sind die Kosten?

Margreiter: Wir haben im Schnitt um die 300 Zugriffe. Eine Gemeinderatssitzung kostet an die 2000 Euro. Ich bekomme positives Echo. Ich war vorher nicht im Gemeinderat, habe aber gehört, dass es durchaus untergriffige Auseinandersetzungen gegeben hat. Das ist jetzt nicht so, und das führe ich darauf zurück, dass jedem bewusst ist, dass anonyme Zuschauer die Sitzung mitverfolgen können.

STANDARD: Die Digitalisierung voranzutreiben war ein großes Wahlkampfthema. Was erwartet die Hallerinnen und Haller in Zukunft?

Margreiter: Wir haben einen Digitalisierungsausschuss gebildet, der an Homepages und der Evaluierung von Verkehrsströmen in der Stadt arbeitet. Ich habe auch festgestellt, dass Social Media wirksam genutzt werden können.

STANDARD: Im Wahlkampf haben Sie beklagt, dass die Politik nur an die Jugend denkt, wenn sie deren Wählerstimmen braucht – und versprochen, einen Jugendgemeinderat zu gründen. Wie weit ist die Umsetzung?

Margreiter: Der zuständige Gemeinderat ist in Ausarbeitung des Systems. Wir haben für Jugendliche verschiedene Einrichtungen, darunter ein Jugendzentrum mit Flächen zum Skateboarden und einem Musikstudio. Das Budget haben wir auf eine Million Euro aufgestockt.

STANDARD: Mehr konsumfreie Plätze für Jugendliche zu schaffen war ebenfalls ein Versprechen. Gibt es schon mehr?

Margreiter: Es gibt noch nicht mehr, aber in Zusammenhang mit der Verkehrsberuhigung am Oberen Stadtplatz ist angedacht, konsumfreie Zonen auszubilden. Jugendliche sollen dort verweilen können, und es gibt Pläne, den Leseraum der Bücherei dorthin zu verlegen.

STANDARD: Sie haben den Oberen Stadtplatz und damit einen zentralen Platz in der Haller Altstadt zur Fußgängerzone erklärt – war das ein harter Kampf im Gemeinderat?

Margreiter: Das war keine Gemeinderatsentscheidung, sondern meine. Die Zuständigkeit für den fließenden Verkehr liegt in Hall in Tirol beim Bürgermeister. Der Obere Stadtplatz ist von fließendem Verkehr und Parkflächen betroffen. Dass außerhalb der Fahrverbotszeiten zwischen elf und fünf Uhr früh kein Verkehr durch Parkplatzsuche entsteht, obliegt der Kompetenz des Gemeinderats.

STANDARD: Wie stehen die Chancen, dass der Gemeinderat einwilligt?

Margreiter: Recht gut, eine Mehrheit ist gesichert. Aber ich möchte das nicht mit einer Mehrheit durchdrücken, sondern alle an Bord holen, sich in die Gestaltung einzubringen.

STANDARD: Wer muss noch überzeugt werden?

Margreiter: Die ÖVP-Fraktion will keine Fußgängerzone. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe die Verkehrsberuhigung am Oberen Stadtplatz verfügt, um auch Auswirkungen auf die Wirtschaft in der Altstadt zu sehen. Das ist ja nicht unwesentlich. Die positiven Reaktionen überwiegen die kritischen Rückmeldungen aber bei weitem.

Bürgermeister Margreiter will die Fußgängerzone in der Haller Altstadt im Einvernehmen aller Fraktionen beschließen. Foto: Florian Scheible

STANDARD: Eine große Investition steht mit der Sanierung des Haller Schwimmbads mit fünf Millionen Euro an. Wird das 2023 umgesetzt?

Margreiter: Das Ziel ist, das Schwimmbad im Sommer 2024 wieder zu öffnen. Ich bin in Gesprächen mit den Regionsgemeinden bezüglich einer Beteiligung und durchaus auf Verständnis gestoßen. Es wird sehr intensiv vor allem auch von Thaurern und Absamern genutzt, die zum Teil näher an dem Schwimmbad wohnen als manche Haller.

STANDARD: Mit welcher Summe werden sich diese Gemeinden beteiligen?

Margreiter: Das werden wir wahrscheinlich nach einem Bevölkerungsschlüssel aufteilen. Wir werden auch um eine Sportförderung ansuchen. Die hängt davon ab, ob das Schwimmbad in dieser Form saniert oder daneben eine Halle mit 50-Meter-Becken gebaut wird. Ich bin mit dem zuständigen Landesrat im Gespräch. Wir können in Hall den Grund zur Verfügung stellen, aber nicht die Investition. Ich brauche relativ schnell eine Entscheidung.

STANDARD: Braucht Hall ein 50-Meter-Becken?

Margreiter: In Westösterreich gibt es keines, und es ist schon lange ein Wunsch der Landespolitik.

STANDARD: Eine neue Schwimmhalle versiegelt auch Boden. Sehen Sie das als Problem?

Margreiter: Bodenversiegelung muss man in Kauf nehmen, wenn man gewisse Einrichtungen haben will. Ich persönlich kann ein 50-Meter-Becken verantworten. Interessenabwägung ist eine Grundaufgabe der Politik.

STANDARD: In diesem Fall liegt Ihr Interesse also beim Sport und nicht beim Klimaschutz?

Margreiter: Mein persönliches Interesse liegt nicht beim Sport. Aber wenn das Land dieses 50-Meter-Backen bauen will, würde ich nicht dagegen demonstrieren, weil aufgrund dessen Boden versiegelt wird. Dafür stehe ich komplett auf der Bremse, was Wohnbauten angeht. Ich bekomme großen Druck von Bauträgern. Hall soll nicht weiter wachsen. Wir haben aktuell 14.200 Einwohner und ich halte nichts davon, weiter auszubauen. Dafür ist die Fläche von 5,5 Quadratkilometern zu klein.

Zur Person:

Christian Margreiter hat im März die Bürgermeisterstichwahl mit der Bürgerliste "Für Hall" in Hall in Tirol gewonnen. Der Rechtsanwalt ist auch Präsident des Landesverbands Aeroclub Tirol. (Julia Beirer, 13.12.2022)