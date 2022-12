Absolutely Fabulous

Die fantasievollsten Nägel gibt es hier: Anna Skvortsova hat in der Wiener Invalidenstraße den wohl lässigsten Nagelsalon der Stadt eröffnet.

Wann?

nach Anmeldung, @abfab.vienna

Wo?

Invalidenstrasse 15, 1030 Wien

Mode von Major Blazer

Foto: Major Blazer

Das Kreativduo Major Blazer hat rund 100 Kleidungsstücke der Commerzialbank Burgenland ersteigert und aus den geschlossenen Filialen mit Plastiksackerl abgeholt: Im Plastiksackerl soll ein ehemaliger Bankmanager bekanntlich rund 140 Millionen herausgetragen haben, davon sind 99 Millionen nach wie vor verschwunden.

Die streng limitierte Kollektion "Anti, Anti – 99 Mille Grazie" wird am Mittwoch, den 14.12., bei einer extra "ACB99 Ausgabe" von der Pizza Pop und Porn Party in der Praterstraße von 20 bis 22 Uhr verkauft. Auf den ersten Glühwein wird eingeladen. Vorbestellungen an majorblazer@gmail.com oder auf Instagram via DM.

Wann?

Mi, 14.12., 20 – 22 Uhr

Wo?

Praterstrasse, Praterstrasse 18, 1020 Wien

Schmuck-Pop-Up

Rana Bozkir bietet in ihrem Pop-Up Kreolen oder Ringe aus 14-Karat-Gold ihres Labels Boops an. Gefertigt werden die Schmuckstücke der Österreicherin mit türkischen Wurzeln in der Türkei.

Wann?

Mo – Fr, 11 – 19 Uhr; Sa, 10 – 18 Uhr

Wo?

Seilergasse 19, 1010 Wien

Keramik-Ausstellung

Florian Tanzer lädt am 17.12. im Rahmen seiner Keramik-Ausstellung zu Kaffee und Keksen in die Galerie Steinek.

Wann?

17.12., 11 -15 Uhr

Wo?

Galerie Silvia Steinek, Eschenbachgasse 4, 1010 Wien

Wiener Times Kristmes Sale

Foto: Maria Ziegelböck

Das Label Wiener Times lädt zum "Hewi Kristmes Studio Sample Sale", es gibt Kissen, Hände, Quilts und mehr zum Kuscheln.

Wann?

Fr, 16. 12., 12-19 Uhr; Sa, 17.12., 10-17 Uhr

Wo?

Hagemüllergasse 32- Stiege 4 – Tür 15, 1030 WIEN (im Hof erste Türe links, bitte klingeln)

