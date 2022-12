Ein genereller Verweis in den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) reicht laut dem Obersten Gerichtshof nicht aus. Anlass war eine Klage gegen Cleverfit

Zumindest sind ein Dateninformationsblatt sowie Schilder, die auf die Videoüberwachung hinweisen, notwendig. Foto: imago images/Pixsell

Diebstahl, sexuelle Belästigung oder Sachbeschädigung: Fitnessstudios, in denen Tag und Nacht dutzende Menschen aus- und eingehen, sind immer wieder Schauplatz von Straftaten. Kein Wunder also, dass Studios mit hoher Kundenfrequenz ihre Trainingsräume vermehrt per Kamera überwachen.

Wenn sie das tun, müssen Kundinnen und Kunden allerdings eigens informiert werden. Ein genereller Verweis auf Überwachungsvideos in den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Abovertrags reicht laut einem aktuellen Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH) nicht aus. Anlass der Entscheidung war eine Klage der Arbeiterkammer (AK) gegen die Studiokette Cleverfit (OGH 18.10.2022, 4 Ob 59/22p).

Das Franchise-Unternehmen hatte in einer Klausel seiner AGBs festgehalten, dass man "Teile des Studios mit Videokameras" überwache, und die betroffenen Bereiche mit Schildern ausgewiesen. Die Aufnahmen werden laut den AGBs "einzelfallbezogen" gespeichert, soweit dies zur "Sicherheit" der Mitglieder und zur "Aufklärung von strafbaren Handlungen sowie zur Abwehr oder Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen" erforderlich sei.

Unzulässige "Koppelung"

Aus Sicht der Arbeiterkammer ist die Regelung dieser datenschutzrechtlichen Frage in den AGB allerdings unzulässig. Es liege eine verbotene "Koppelung" der datenschutzrechtlichen Einwilligung mit dem generellen Vertragsabschluss vor. Dies deshalb, weil die Videoüberwachung für den Fitnessvertrag nicht unbedingt notwendig sei. Es handle sich vielmehr um eine "vertragsunabhängige" Datenverarbeitung, über die Kundinnen und Kunden eigens informiert werden müssen.

Schon das Handelsgericht Wien gab der Arbeiterkammer in erster Instanz recht, der OGH bestätigte nun diese Entscheidung. Die Klausel verstoße gegen das Kopplungsverbot und sei überdies "intransparent". Sie lasse nämlich offen, welche Bereiche konkret überwacht werden und für welche Sachverhalte und welche Dauer die Aufzeichnungen gespeichert werden.

"Kardinalfehler"

"Es ist ein Kardinalfehler vieler Unternehmen, Datenschutzerklärungen in die AGBs zu integrieren", sagt Axel Anderl, Rechtsanwalt und Experte für Datenschutzrecht bei Dorda. Abgesehen vom Koppelungsverbot holen Unternehmen damit oft Zustimmungen in Bereichen ein, in denen sie eigentlich gar keine bräuchten. Bei Datenverarbeitungen kommen nämlich auch andere Rechtsgrundlagen infrage.

Gerade im Fall von Kameras könne etwa bei vermehrten Diebstählen ein "berechtigtes Interesse" an Überwachungsmaßnahmen vorliegen. Dann wäre eine explizite Zustimmung der betroffenen Personen nicht notwendig, solange diese ausreichend informiert werden. Zumindest seien also ein Dateninformationsblatt sowie Schilder, die auf die Videoüberwachung hinweisen, notwendig, sagt Anderl.

Abgesehen davon wären Videoüberwachungen im Sanitärbereich generell verboten. Das gilt auch für den Zugang dazu, weil aus dem Umstand, wie oft bestimmte Personen auf die Toilette gehen, Gesundheitsinformationen gewonnen werden können.

Kunden bekommen Geld zurück

Der Oberste Gerichtshof hatte in der aktuellen Entscheidung gleich mehrere Klauseln von Cleverfit aufgehoben. Darunter waren auch Vertragsbestimmungen, nach denen die Kundinnen und Kunden Servicepauschalen und Gebühren für ihren Zugangschip bezahlen mussten. Betroffene können laut Arbeiterkammer zu viel bezahltes Geld zurückverlangen. (japf, 13.12.2022)