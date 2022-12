Kontra:

E-Mail, E-Banking, E-Reader: Für viele Zwecke lasse ich mir digitale Ersatzvarianten einreden. Aber manche sind ein Tabu, wenn nicht Pandemie-bedingtes Risiko besteht. Wer nach der PC-Arbeit keinen Activitys wie Serienschauen und Online-Doomscrolling (Mensch, ärgere dich nicht!) nachgehen will, dem empfehle ich ein Brettspiel. Zum Bildschirmabdrehen und Anfassen, versteht sich.

Wer Klassiker liebt, hält sich dabei gegenseitig in Schach, gibt zuerst der Dame das Go oder baut sich ein Monopoly auf. Modernere Geister geben sich Codenames, nehmen einen Teilzeitjob bei Scotland Yard an oder gehen in der Stadt Arkham Horror auf den Grund. Zug um Zug bahnt man sich den Weg zum Sieg – ob gegeneinander oder kooperativ.

Am Tisch werden Spiel und Soziales sinnlich. Das Pokerface und das erheiternde Scheitern an selbigem haben live vor Ort eine stärkere Wirkung, die nicht durch Verbindungsprobleme gestört wird. Kurz: E-Brettspiele bleiben mir ein Mysterium. (Julia Sica, 19.12.2022)