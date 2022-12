Gerwald Rockenschaub trägt sein wichtigstes Stück auf der Nase: eine Gleitsichtbrille. Foto: Nathan Murrell

"Ich bin, was das ‚beste Stück‘ betrifft, nicht der dankbarste Gesprächspartner. Ich baue generell eher keine emotionale Beziehung zu Dingen auf, sehe mich eher praktisch-pragmatisch orientiert. Meine Wahl fiel also auf meine Brille, weil ohne diese einfach nichts funktioniert. Ohne die Brille das Haus zu verlassen, halte ich für gar keine gute Idee. Ich bin Künstler, und ich will und muss einfach sehen, was ich treibe.

Schönes Design, pragmatische Sichtweise

Das gilt natürlich auch für andere Menschen. Meine Gleitsichtbrille trage ich von früh bis spät. Deshalb komme ich auch nie in die Verlegenheit, sie suchen zu müssen. Sie kommt morgens auf die Nase und abends neben das Bett.

Ich habe sogar eine Zweitbrille, von der ich immer weiß, wo sie liegt. Für alle Fälle. Vom Design her sollte sie schon etwas hermachen und stylish sein. Bei meinem aktuellen Modell habe ich mich für einen zarteren, leichteren Rahmen entschieden, weil natürlich auch das Gewicht einer Brille eine Rolle spielt." (RONDO, Michael Hausenblas, 20.12.2022)