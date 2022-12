Liebe Leserin, lieber Leser,

Er ist Fan von Hitler, hat ein Problem mit Frauen und führt eine Armee von Internettrollen an. Nick Fuentes gehört zu den aufstrebenden Figuren am rechten Rand der US-Politik. Der 24-jährige Influencer strebt nach Einfluss, um seine reaktionären Ideen von der Onlinewelt in die reale Politik zu bringen.

Außerdem hat die EU weitere Pläne für Smartphones und Laptops. Nach dem einheitlichen USB-C-Ladeanschluss ab 2024 sollen die Hersteller auch den Austausch der Akkus einfacher machen. Das Europaparlament und die Mitgliedsstaaten sind sich bereits einig geworden. Dennoch wird es aber noch eine Weile dauern, bis man bei Smartphones wieder die Batterie selbst tauschen kann.

Und das FBI ist wieder einmal schlecht auf Apple zu sprechen. Denn der iPhone-Hersteller beseitigt einen der größten Schwachpunkte bei seinem Datenschutz. iCloud-Backups – bislang gerne von US-Behörden für Ermittlungen genutzt – bekommen eine neue Verschlüsselung.

Gaming-Adventkalender #12: Zwei Keys für "The Last of Us Part I"

