Am Mittwoch wurde der Internationale Welttag der Affen begangen. Was wissen Sie über Primaten und Co? Testen Sie es im Quiz!

Seit dem Jahr 2000 steht der 14. Dezember alle Jahre wieder ganz im Zeichen der Affen. Nichthumane Primaten wie echte Affen, Halbaffen und Menschenaffen werden zu diesem Anlass zelebriert, ebenso "äffische Dinge". Besonders gemahnt wird auch an die Gefährdung einiger Affenarten, wenn es in Zoos spezielle Programme zu diesem Anlass gibt und auch vielfach Spenden für bedrohte Affen gesammelt werden. Doch wie leben diese Tiere in freier Wildbahn – und welche ungewöhnlichen Gewohnheiten pflegen verschiedene Arten bei Sozialverhalten, Nahrungsaufnahme, Kommunikation und Co? Testen Sie Ihr Wissen in zehn Fragen:

Und, wie viele Fragen konnten Sie richtig beantworten? Finden Sie die nächsten Verwandten des Menschen faszinierend? Welche Affenart ist Ihr persönlicher Favorit?