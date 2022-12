Ein halbes Jahr zu zweit im Wohnmobil sei nicht immer einfach, erzählt Federico. Aber die Reise habe der Beziehung gutgetan – egal ob Messi nun Weltmeister wird.

Nimmt man es ganz genau, begann die lange Reise von Federico Guevara und Justina Aguirre Saravia schon vor acht Jahren. "Wir haben das WM-Finale gemeinsam gesehen und einander versprochen: In vier Jahren sind wir dabei." 2018 war das argentinische Paar getrennt, erst im Corona-Lockdown fand es wieder zueinander. Also kündigten die zwei im März ihre Jobs, stiegen in einen Flieger nach Barcelona und kauften dort einen ausgebauten Van, um zur WM nach Katar zu fahren.

"Wir bitten um Diegos Hilfe, um über die Grenze zu kommen!"

Nach 16.000 Kilometern Fahrt samt schönen Zeiten in Frankreich, Italien und auf dem Balkan, schwierigen Grenzübertritten im Iran und Behördenzores auf der Fähre nach Dubai schien Katars Grenze zur unüberwindbaren Hürde für das "Cebolla Mundial" getaufte Gefährt zu werden. Im Oktober gab Katar bekannt, dass ab November keine Autos mit ausländischem Kennzeichen über die Grenze durften. "Von Istanbul zu fliegen, wäre billiger und einfacher gewesen. Aber wir hatten uns das vorgenommen, wollten es durchziehen", sagt Guevara.

Maradona und Messi waren auf der Reise immer dabei. Foto: Guevara

In der Türkei hatten sich Guevara und Aguirre Saravia mit einem zweiten argentinischen Paar zusammengeschlossen, in den Emiraten traf das Quartett auf sechs argentinische Radfahrer auf dem Weg zur WM. So landeten kurz vor der WM zehn begeisterte Fußballfans an der katarischen Grenze. "Wir haben noch etwas gegessen und dann angefangen zu singen. Wir haben sogar einen neuen Song erfunden: Die Grenze kommt, die WM kommt, wir bitten um Diegos Hilfe, um über die Grenze zu kommen!"

Singen an der Grenze.

Zwei Minuten später blieb ein katarisches Auto stehen, die Argentinier klagten ihr Leid. Die zwei Katarer machten ein Video, schickten es via Snapchat auch an einen Social-Media-Influencer. "Es war zwei Uhr Früh, und der bekommt hunderte Nachrichten. Es war ein Wunder, dass er uns gesehen hat."

Dass die Passanten genau diesen Influencer anvisiert hatten, war kein Zufall. Mabkhout Al Marri hat eine halbe Million Instagram-Follower, ein Messi-Museum – und offenbar auch einen sehr direkten Draht zu Chalid bin Chalifa bin Abdulasis Al Thani, dem Premierminister und Innenminister Katars. "90 Minuten später fuhren wir über die Grenze: Polizeiautos, sechs Fahrräder, zwei Wohnwägen, Mabkhouts Auto. Und wir bekamen die Unterkunft geschenkt."

"Geld ist Geld. Das hier sind Erinnerungen"

Ob am Ende der WM nun der Titel steht, sei sekundär. "Es ist uns allen bewusst, dass es wahrscheinlich Messis letzte WM ist", sagt Guevara und zeigt auf seine Unterarme: "Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich das nur sage. Ich will hier sein, um ihn bis zum Ende zu unterstützen, egal was passiert."

Die versammelte Reisegruppe. Foto: Guevara

Die Mehrheit der argentinischen Fans in Katar sei zwischen 25 und 40. "Ich hatte nicht die Chance, Maradona zu sehen. Aber Messi!", sagt Guevara. Wie viele Landsleute habe auch er dafür Schulden gemacht. Aber: "Geld ist Geld. Das hier sind Erinnerungen."

Nach dem Finale geht es für das Paar retour nach Barcelona, diesmal mit weniger Umwegen. "Es wird eine lange Fahrt, aber wir müssen das Auto wieder verkaufen." (Martin Schauhuber aus Doha, 12.12.2022)